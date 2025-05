Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un hallazgo científico de gran relevancia para la biodiversidad acuática del sur argentino, un equipo interdisciplinario de investigadores descubrió una nueva especie de crustáceo de agua dulce en la cuenca carbonífera, cerca de la localidad de Río Turbio, al sudoeste de la provincia de Santa Cruz. La especie ha sido nombrada Hyalella rioturbiensis y representa un aporte clave al estudio de los ecosistemas de agua dulce en la región patagónica.

Este descubrimiento fue realizado por científicos de la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), en colaboración con el Centro de Investigaciones y Transferencia Santa Cruz (CONICET–UNPA–UTN) y el Instituto de Invertebrados de la Fundación Miguel Lillo, ubicado en San Miguel de Tucumán. El hallazgo fue publicado recientemente en la revista científica Zootaxa, una de las más reconocidas en el ámbito de la taxonomía zoológica.

¿Qué es Hyalella rioturbiensis?

Se trata de un crustáceo anfípodo perteneciente al género Hyalella, el cual agrupa a más de 100 especies distribuidas exclusivamente en ecosistemas de agua dulce del continente americano. La nueva especie forma parte del complejo Hyalella patagonica, un grupo de especies adaptadas a ambientes de alta montaña y baja intervención humana.

Ejemplares macho (arriba) y hembra (abajo) de Hyalella rioturbiensis, la nueva especie de crustáceo de agua dulce descubierta en cuerpos de agua cercanos a Río Turbio, en Santa Cruz.

Según los investigadores, Hyalella rioturbiensis fue identificada gracias a sus características morfológicas únicas: posee una fila de setas plumosas en el cuarto segmento peduncular de la antena 2, numerosas setas serradas en el propodo del gnatópodo masculino 1, y un telson con tres setas apicales, entre otros rasgos distintivos.

Muestras bentónicas recolectadas por el equipo de investigación en cuerpos de agua de la cuenca carbonífera.

La nueva especie lleva el nombre Hyalella rioturbiensis en honor a la localidad santacruceña donde fue encontrada

Un hallazgo con impacto ambiental

El Dr. Santiago Hernán Torres, de la UNPA, destacó que la especie fue hallada en cuerpos de agua con alta calidad ambiental y escasa contaminación, lo cual convierte a Hyalella rioturbiensis en un posible bioindicador para futuros programas de monitoreo ecológico. “Con el Dr. Juan Pablo Martin encontramos los ejemplares y colaboramos en la descripción de la especie junto con investigadoras de Tucumán”, explicó Torres al diario La Opinión Austral.

El biólogo marino Juan Pablo Martin, durante una de las campañas de recolección en arroyos cercanos a la localidad de Río Turbio

La investigación también fue coautorada por las doctoras Verónica Miranda Águeda y Marcela Peralta, del Instituto de Invertebrados de la Fundación Miguel Lillo. El trabajo fue parte de varios proyectos de investigación que abordan la sistemática, ecología y biogeografía de los invertebrados dulceacuícolas en Argentina.

Biodiversidad en peligro y relevancia científica

Este descubrimiento no solo incrementa a 18 el número de especies de Hyalella reconocidas en Argentina y las Islas Malvinas, sino que también pone en evidencia la urgente necesidad de conservar los ecosistemas acuáticos patagónicos. La fauna de macroinvertebrados en estos ambientes permanece aún poco explorada y altamente vulnerable ante la presión de actividades como la minería, la deforestación y el cambio climático.

Hyalella rioturbiensis solo fue hallada en cuerpos de agua con alta calidad ambiental y bajo impacto humano, lo que la convierte en una potencial especie indicadora de contaminación en la región patagónica

A días del Día Internacional de la Diversidad Biológica que se celebra el 22 de mayo, este hallazgo refuerza la importancia de la investigación científica para comprender y proteger los ecosistemas nativos de Argentina.

Publicación y cita académica

El artículo completo se titula “Freshwater Amphipod Crustaceans of Patagonia, Argentina: Two New Species of Hyalella Smith, 1874 with an Identification Key for the Genus“, y puede consultarse en la revista Zootaxa, volumen 5637 (1), páginas 57–82.

DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.5637.1.2