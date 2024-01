Mar del Plata y Quilmes se preparan para celebrar a Iemanjá, la deidad del agua de mar

Una treintena de localidades ribereñas de todo el país, entre las que se destacan las ciudades bonaerenses de Quilmes y Mar del Plata, se preparan por estas horas para celebrar a Iemanjá, la deidad yoruba "regente del agua de mar, patrona de pescadores y protectora de la vida", a quien rinden culto miles de personas cada 2 de febrero.

En la ciudad de Mar del Plata, donde la fiesta se traslada al primer domingo del mes de febrero, este año coincide además con los 40 años de realización ininterrumpida de esta convocatoria "que congrega a miles de fieles que llegan de toda Argentina y de países limítrofes, además de marplatenses y turistas que se acercan a la costa, lo que la convierte en la segunda más importante del mundo", según sus organizadores.

Todo comenzará el próximo domingo 4 a las 19.30 en el Playón del Hotel Provincial de la Ciudad Feliz, desde donde partirá la procesión de fieles provenientes de toda Argentina, para llegar a las 20 en la Playa Popular II, todo organizado por el Centro de Estudios Africanistas e Ilé Reino de Iemanjá Bomí.

La ceremonia estará encabezada por la Imagen a la que custodiarán los diferentes íconos africanos -las bahianas, ialorixás y babalorixás de culto- portando vasijas con flores y barcas con ofrendas.

También estarán los niños bajo el "alá" (manto protector), los tamboreros de batuque, y la bandera de la Diversidad, escoltada por organizaciones de LGBTIQ+ y derechos humanos de Mar del Plata.

Ya en la orilla de la Playa Popular II (San Martín y la costa), se procederá a armar la "roda", la verdadera rueda humana que enmarcará el altar con Iemanjá presidiendo las ofrendas, barcas y flores. Luego tendrá lugar el toque de batuque con las "rezas de orixás" y danzas, para culminar con la entrega de las barcas con ofrendas en el mar.

Llegado este momento, marplatenses y turistas podrán alcanzar sus cartas con pedidos a los integrantes de la organización las que serán depositadas en las barcas.

Esta verdadera fiesta religiosa y cultural cuenta con la declaración de Interés Turístico Permanente del ex EMTUR -ahora EMTURyC-, de Turismo de la Provincia de Buenos Aires; y de la Secretaría de Cultura de General Pueyrredón; además del aval de la Defensoría del Pueblo y de la Secretaría de Derechos Humanos provincial.

"Cada culto a los orixás tiene su particularidad. A Iemanjá se le rinde tributo universalmente el 2 de febrero, aunque en Mar del Plata, por un tema de agenda turística, la celebración se hace el primer domingo de febrero", sostuvo el babá Hugo Watenberg, director espiritual del Ilé Reino de Iemanjá Bomí en Mar del Plata y organizador de la celebración.

En Quilmes, en tanto, la celebración tendrá lugar el mismo viernes 2 de febrero a la vera del río, a la altura del destacamento policial de la Ribera, organizada por la Agrupación Social, Cultural y Religiosa Africanista y Umbandista (ASRAU).

El cronograma de actividades previsto comienza a las 17:30 -aunque la convocatoria es a partir de las 17- cuando tendrá lugar el 7mo. Encuentro Interreligioso e Intercultural "Construyendo un Sendero de Paz".

A las 18 habrá una actividad sobre reciclado y reutilización de materiales para todas las edades y a las 19:15 comenzará la ceremonia propiamente dicha, con la entrega de presentes y ofrendas a Iemanjá.

"Es un día para expresar nuestra fe y fortalecer lazos de confraternidad", dijo a Télam Santiago Allegue, presidente de ASRAU.

El pai explicó que "iemanja es un Orixá, es una manifestación de la divina creación de Olodumare 'Dios'" y por eso "Iemanja no es una Diosa, es una divinidad" para las religiones africanistas.

"Su nombre originario en yoruba es 'Yemọja', cuyo significado es 'Madre de los peces o Madre cuyos hijos son los peces', y es oriunda del río Ogún, el cual inicia en el estado (nigeriano) de Oió y desemboca en la ciudad de Lagos, en Nigeria", contó.

"Especialmente en nuestro país, Uruguay y Brasil, todos los días 2 de febrero celebramos públicamente el día de nuestra Madre Iemanja, a quien los religiosos y creyentes afro-umbandistas, rinden homenaje este día, agradecen y hacen sus pedidos a las orillas del mar o ríos", agregó.

Iemajá es "la divinidad protectora del mar, de los navegantes, del hogar y la familia, la fecundidad, fertilidad, embarazos, partos y niños recién nacidos" que representa "el amor de una madre en su máxima expresión.

Para quienes quieran participar de esta actividad libre y gratuita declarada de interés municipal por 14 años consecutivos, la recomendación es que las ofrendas no implique el uso de "elementos que contaminen, recordando que es deber de todos colaborar con la limpieza del río, asumiendo el cuidado de los espacios comunes".

Por otro lado, está totalmente prohibido hacer fuego, la venta de bebidas alcohólicas y acampar. (Télam)