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La llegada a las Islas Malvinas del séptimo contingente de excombatientes correntinos sufrió una postergación debido a las malas condiciones meteorológicas en el Atlántico Sur. El vuelo que debía partir este sábado desde Río Gallegos hacia Puerto Argentino fue suspendido y reprogramado para este domingo.

De acuerdo a lo previsto, si el clima mejora durante la jornada, la delegación podría estar aterrizando por la tarde en territorio malvinense, donde permanecerá durante una semana en el marco de un viaje cargado de memoria y significado, a 44 años del conflicto bélico de 1982.

La comitiva está integrada por 20 exsoldados, el coordinador Oscar Bordón —también excombatiente— y dos periodistas. El grupo arribó a Río Gallegos el viernes por la noche, tras completar el primer tramo del itinerario que incluyó una escala previa en Buenos Aires.

Tras la reprogramación, los excombatientes aprovecharon el día sábado para recorrer distintos puntos de la ciudad, compartir experiencias y reflexionar sobre lo que significará regresar a los escenarios donde combatieron hace más de cuatro décadas.

Un viaje de memoria y reparación

El regreso a las Islas Malvinas forma parte de una política impulsada por el Gobierno de Corrientes, orientada a promover instancias de reparación simbólica, memoria colectiva y transmisión intergeneracional de la historia.

Este séptimo contingente desarrollará un itinerario de diez días que incluye traslados, escalas y actividades programadas, con una permanencia de siete días en las islas.

La travesía comenzó el viernes por la mañana con una despedida significativa en la capital correntina. El acto tuvo lugar en la sede del Ministerio de Seguridad, donde familiares, autoridades y representantes de distintas instituciones acompañaron a los excombatientes.

El momento estuvo marcado por música chamamecera, palabras de reconocimiento y la entrega de cartas escritas por estudiantes, reforzando el valor pedagógico del viaje.

Posteriormente, el grupo se trasladó al aeropuerto Fernando Piragine Niveyro, donde el gobernador Juan Pablo Valdés saludó personalmente a cada integrante de la delegación y entre aplausos, abrazos y la entonación de la Marcha de las Malvinas, los exsoldados partieron rumbo a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Luego continuaron hacia Río Gallegos, último punto antes del cruce a las islas.

Itinerario en territorio malvinense

Una vez en las Islas Malvinas, los excombatientes recorrerán sitios emblemáticos del conflicto, como el Cementerio de Darwin y los montes Dos Hermanas, Kent y Harriet, además de permanecer varios días en Puerto Argentino.

Para muchos integrantes del contingente, este viaje representa un regreso profundamente personal. Para otros, será la primera oportunidad de reencontrarse con los escenarios donde combatieron en 1982.

Este nuevo contingente está a la espera de que cese el viento y la nubosidad característicos del sur argentino. Sin embargo, el clima interno del grupo es de camaradería, expectativa y emoción contenida. La ansiedad por concretar el cruce convive con la serenidad de quienes entienden la magnitud del viaje que están por completar.