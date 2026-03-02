Analia Farias sobre la paralización de las represas: “Fueron dos años muy duros”

Farias apuntó que la reactivación de las represas es fundamental para Piedra Buena: “Hay muchos desocupados, fueron dos años muy duros”.

La intendenta de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena acompañó el discurso de Claudio Vidal en Río Gallegos y destacó la importancia de este nuevo ciclo gubernamental: “Nosotros votamos para hacer un gobierno diferente, y es un proceso que no se hace de la noche a la mañana”.

https://laopinionaustral.com.ar/piedra-buena/farias-apunto-que-la-reactivacion-de-las-represas-es-fundamental-para-piedra-buena-hay-muchos-desocupados-fueron-dos-anos-muy-duros-637234.html