Boxing Club venció 2-0 a Boca y es campeón del Torneo Clausura en Río Gallegos

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Atlético Boxing Club se coronó campeón del Torneo Clausura de Primera División de la Liga Sur tras vencer por 2 a 0 a Boca en Río Gallegos.

Con dos goles de Carlos Cardozo, el equipo dirigido por Matías Clavel se quedó con la final en una tarde colmada de público y festejos. Con esta victoria, el Albiverde suma su estrella número 22 y conquista la Triple Corona: campeón del Apertura, del Clausura y del torneo anual de la temporada.

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