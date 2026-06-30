Del folclore que no quería bailar a ser uno de los productores más importantes del Litoral

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Noah Camacho pasó por Fuera del Aire y contó cómo construyó su carrera hasta convertirse en productor y coordinador de escenario del Festival Nacional del Chamamé, el trabajo que realiza para impulsar a artistas entrerrianos y los nuevos proyectos que prepara para seguir llevando la música litoraleña a nuevos escenarios.

Leé la entrevista completa en La Opinión Austral

https://laopinionaustral.com.ar/argentina/noah-camacho-el-productor-que-impulsa-el-chamame-y-llevo-la-musica-del-litoral-al-ex-cck-nuevos-escenarios-y-pantallas-y-llego-a-la-patagonia-677332.html