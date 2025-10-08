El diputado nacional Jose Luis Garrido presentó un pedido de intervención federal ante el Poder Judicial de Santa Cruz desde la Cámara de Diputados de la Nación en Buenos Aires. La medida busca garantizar la independencia judicial y avanzar con denuncias penales vinculadas a casos de corrupción provincial.
