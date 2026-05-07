“Amo las situaciones de violencia que generás”, el escandaloso audio de la psicóloga que cuestionó al papá de Ángel López
Se difundieron grabaciones entre Luis López y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva en medio de la investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia. La profesional enfrenta una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes y abandono de persona seguido de muerte.
https://laopinionaustral.com.ar/comodoro-rivadavia/amo-las-situaciones-de-violencia-que-generas-el-escandaloso-audio-de-la-psicologa-que-cuestiono-al-papa-de-angel-lopez-denunciada-por-un-informe-falso-658874.html
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario