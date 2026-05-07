El audio del papá de Ángel López y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva que reveló Cinthia Fernández

“Amo las situaciones de violencia que generás”, el escandaloso audio de la psicóloga que cuestionó al papá de Ángel López

Se difundieron grabaciones entre Luis López y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva en medio de la investigación por la muerte del niño en Comodoro Rivadavia. La profesional enfrenta una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes y abandono de persona seguido de muerte.

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