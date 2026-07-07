Entrevista exclusiva a Luís Enrique López Mazzeo, imputado por el hundimiento del ARA San Juan

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Luis López Mazzeo: “Jamás hubiera dado una orden si hubiera considerado que el submarino no estaba en condiciones”

En una entrevista concedida a Radio LU12 AM680, el contralmirante retirado Luis López Mazzeo, uno de los acusados en el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, sostuvo que el submarino “estaba en condiciones de partir”.

Cuestionó el proceso judicial al asegurar que “es la tercera vez que se juzgan los mismos hechos”. Afirmó que durante ocho años se les ocultó información relevante sobre la profundidad a la que implosionó la nave.

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