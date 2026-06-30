Gladys Montiel en el Foro Austral de la Libertad: “Somos un espacio que estamos abiertos al diálogo”

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Gladys Montiel celebró la convocatoria: “Más de 400 acreditados al Foro Austral de la Libertad”

Con una capacidad límite para 250 personas en las instalaciones del Club Río Gallegos, la alta demanda para participar del encuentro superó toda previsión al registrar más de 400 personas acreditadas.

En diálogo con La Opinión Austral, la referente provincial de La Libertad Avanza, Gladys Montiel, adelantó los principales ejes de la reforma electoral sobre los cuales iba a disertar durante la jornada.

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