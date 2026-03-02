Iris Rasgido: “Hay docentes sin empleo que necesitan ir al acto público”

La presidenta del CPE, Iris Rasgido, dijo a La Opinión Austral que el discurso del Gobernador apuntó a “cómo se va a potenciar el proceso de transformación de la calidad de vida de los santacruceños”. Además, habló de la capacitación en oficios mineros y del desarrollo de la infraestructura escolar en la provincia.

