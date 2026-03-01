Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vez concluido el discurso en la Asamblea Legislativa que inauguró el 53° periodo de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, La Opinión Austral entrevistó a la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido.

Analizó el escenario actual de la cartera educativa y los objetivos para el 2026. En diálogo con La Opinión Austral, detalló los avances en infraestructura, formación laboral y los ofrecimientos de cargos docentes.

Producción y calidad de vida

“El discurso de nuestro gobernador tuvo que ver con lo iniciado el 11 de diciembre de 2023 y lo trabajado en estos dos años, pero también con cómo se va a potenciar el proceso de transformación de la calidad de vida de los santacruceños”, afirmó Rasgido.

Destacó que se plantearon avances cuantitativos en políticas públicas. Según explicó, se fortaleció la matriz productiva de la provincia para el 2026: “Es una decisión política de este gobernador ampliar las posibilidades económicas, transformar el Estado y generar oportunidades para cada ciudadano”.

“Se habló de la prioridad en la salud y se puso el foco en educación. Al 30 de diciembre de 2025, intervenimos 1.000 equipos de calefacción en el marco del plan de recuperación histórica de las escuelas”, precisó.

Más adelante, subrayó la implementación del plan provincial de alfabetización plena y el fortalecimiento de las trayectorias en el Nivel Secundario. También mencionó los ciclos de formación para el mundo del trabajo mediante alianzas con los sectores empresarial y sindical.

“Pudimos avanzar con la regularización de muchos aspectos que afectaban a estudiantes. Teníamos que trabajar con la tramitación de la validez nacional para tecnicaturas, carreras y planes de estudio de la educación secundaria”, señaló la presidenta del CPE.

El Gobiernador Claudio Vidal ante la Asamblea Legislativa. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El fin de las obras abandonadas

Sobre la infraestructura escolar, la funcionaria recordó que, al inicio de la gestión la totalidad de las obras abandonadas pertenecían al área educativa.

“Se terminó la EPP 85. El edificio del Colegio Secundario 43 de Caleta Olivia ya está terminado y lo vamos a inaugurar en los próximos días. Es una comunidad que esperó 10 años su edificio. Esto permite que la EPP 79 recupere su gimnasio, que se había transformado para albergar al secundario”, detalló.

Luego, enumeró los frentes de obra activos:

Pico Truncado: Ampliación del Colegio 48 con dos aulas y finalización del SUM . MIRA TAMBIÉN Diputado Garrido: “Cada vez que hemos emitido opinión o un voto lo hicimos a través de acuerdos y negociaciones” Pablo Carrizo sobre la asunción de Luxen: “lo estábamos esperando, necesitamos tener un dialogo coordinado con el gobierno provincial”

28 de Noviembre: Finalización administrativa de la Escuela de Procesos Energéticos .

San Julián: Obra de la escuela técnica en marcha.

Los Antiguos: Pagos al día para la obra de la Escuela de Procesos Energéticos.

Formación en minería y el 90/10

En relación a la capacitación de jóvenes y el acuerdo con operadoras mineras, informó sobre una reciente reunión con la Cámara de Operadores Mineros (CAMICRUZ) en Buenos Aires.

“El año pasado iniciamos un ciclo de formación que hoy nos permite tener 400 jóvenes formados. Trabajamos en cómo se va a graduar la incorporación de estos jóvenes al mundo del trabajo. Las operadoras planteaban antes que no tenían mano de obra local por falta de formación necesaria”, explicó.

Remarcó que el objetivo es cumplir con la política de estado del 90/10: “El 90% de los trabajadores deben ser santacruceños. También plantearon la necesidad de fortalecer las líneas medias de capacitación para generar movilidad profesional en la pirámide minera”.

Confirmó que los diseños curriculares de nivel superior ya están aprobados. “La minería necesita personas formadas para los rangos más altos que vivan en Santa Cruz, porque eso les garantiza regularidad en el desempeño”, añadió.

Ofrecimiento de cargos

Consultada por la postergación de los actos públicos, Rasgido aclaró que los ofrecimientos estaban previstos para el 23 y 24 de febrero, pero se postergaron a pedido de los gremios.

“Esperamos realizarlos esta semana. Tenemos 750 cargos de base y más de 6.000 horas cátedra para ofrecer. Es un gran caudal de trabajo. Hay docentes sin empleo que necesitan ir al acto público. Esperamos que, en el diálogo, los sindicatos entiendan que esto afecta a las comunidades educativas”, manifestó.

Denuncias en la Justicia

Finalmente, la presidenta del CPE se refirió a las denuncias por corrupción en la gestión anterior.

“Tenemos muchas denuncias por situaciones irregulares presentadas ante la Justicia. Estamos a la espera de respuestas. La realidad de las escuelas al 10 de diciembre de 2023 tenía que ver con la corrupción presente en gran parte de la educación”, denunció.

Como ejemplo, mencionó una visita institucional al inicio de su gestión: “Me encontré con un espacio vacío. Un directivo manifestó que alguien se había llevado un equipo y no lo trajo nunca más. Encontramos gimnasios con equipos de calefacción desmantelados“.

“Hoy tenemos equipos nuevos en salas de calderas y detrás de los escenarios. Son hechos concretos. En 2025 invertimos más de 4.500 millones en mantenimiento preventivo y correctivo. Queda mucho por hacer, pero se trata de generar las condiciones necesarias en las escuelas”, concluyó.