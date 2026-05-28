La presidenta del Consejo Provincial de Educación explicó los alcances de la decisión sobre las licencias gremiales con goce de sueldo y las afectaciones sin funciones frente a alumnos. También se refirió al conflicto docente en Santa Cruz, la caída de matrícula, la conciliación obligatoria y la continuidad del calendario escolar.
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