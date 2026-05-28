Iris Rasgido: “La ley no especifica que se deba abonar los sueldos de las licencias gremiales”

La presidenta del Consejo Provincial de Educación explicó los alcances de la decisión sobre las licencias gremiales con goce de sueldo y las afectaciones sin funciones frente a alumnos. También se refirió al conflicto docente en Santa Cruz, la caída de matrícula, la conciliación obligatoria y la continuidad del calendario escolar.

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