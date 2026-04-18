Iris Rasgido, titular de Educación en Santa Cruz, habló sobre las amenazas de tiroteos en escuelas

La titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, explicó cómo se está abordando la aparición de pintadas y mensajes intimidatorios en instituciones educativas de la provincia. La funcionaria confirmó que ya se trabaja de manera articulada con Seguridad, Justicia y las familias, y descartó la suspensión de clases como medida preventiva.

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