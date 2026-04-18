La titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, explicó cómo se está abordando la aparición de pintadas y mensajes intimidatorios en instituciones educativas de la provincia. La funcionaria confirmó que ya se trabaja de manera articulada con Seguridad, Justicia y las familias, y descartó la suspensión de clases como medida preventiva.
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