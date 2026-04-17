En el salón del Instituto de Educación Austro, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, encabezó la presentación de la guía “Escuelas que Acompañan en Comunidad”, una herramienta destinada a docentes y equipos educativos para actuar frente a situaciones que afectan la convivencia escolar.

Según explicó a La Opinión Austral, el documento brinda lineamientos claros sobre cómo intervenir ante casos de violencia, vulneración de derechos o conflictos que irrumpen en la vida cotidiana de las instituciones. “Lo que define son herramientas que va a tener el docente para saber cómo actuar ante determinada situación y con qué organismo articular”, señaló.

La guía fue elaborada durante seis meses mediante un trabajo conjunto entre distintos organismos del Estado, incluyendo los ministerios de Desarrollo Social, Seguridad, Salud y áreas de Justicia, además de la SENAF. El objetivo central es evitar intervenciones aisladas y promover respuestas coordinadas ante problemáticas complejas.

Amenazas de tiroteos: cómo se actuó en Santa Cruz

En ese contexto, Rasgido se refirió a las recientes amenazas de tiroteos detectadas en escuelas de Santa Cruz, que se manifestaron a través de pintadas y mensajes en distintas localidades como Rio Gallegos, Caleta Olivia y Puerto Deseado.

La funcionaria explicó que estas situaciones no son aisladas y están vinculadas a episodios ocurridos previamente en otras provincias, como Santa Fe. “Sabíamos que esto se iba a presentar de diferentes maneras en otras jurisdicciones y que iba a generar preocupación en las comunidades educativas”, indicó.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación.

Frente a estos hechos, el Consejo Provincial de Educación activó un esquema de trabajo conjunto con organismos de seguridad, salud y justicia. Además, se implementaron acciones concretas en las instituciones, como diálogo con estudiantes, comunicación con las familias y presencia policial preventiva en los ingresos escolares.

El rol clave de las familias y la comunidad educativa

Rasgido remarcó que uno de los pilares fundamentales para abordar estas situaciones es la participación activa de las familias. “No se puede pensar en una intervención en una institución educativa si no se convoca a las familias”, afirmó.

En esa línea, destacó que el diálogo es la herramienta principal para desactivar conflictos y prevenir hechos de mayor gravedad. “Es importante que las instituciones educativas puedan establecer diálogo con las familias. Eso permite que todos conozcan cómo se está interviniendo y fortalece la convivencia”, sostuvo.

También señaló que dentro de las escuelas se dan diferentes comportamientos: desde estudiantes que realizan las pintadas hasta otros que alertan a docentes y directivos sobre lo sucedido, lo que permite activar los protocolos de intervención.

Por qué no se suspenden las clases

Ante la preocupación generada, Rasgido fue clara al descartar la suspensión de clases como medida frente a estas amenazas. “No es la mejor decisión en esta instancia”, afirmó.

Según explicó, interrumpir la actividad escolar podría retrasar los procesos de intervención y el trabajo de fondo necesario para abordar estas problemáticas. “Lo que hay que hacer es trabajar fuertemente con estudiantes, docentes y familias. La suspensión demora el diálogo”, indicó.

En cambio, el enfoque está puesto en sostener la presencialidad y reforzar las acciones dentro de las escuelas, promoviendo espacios de contención, escucha y prevención.

Un cambio de paradigma en la educación

La titular de Educación sostuvo que la implementación de esta guía implica un cambio de paradigma en el sistema educativo, donde se busca poner en el centro a la comunidad escolar y fortalecer la convivencia democrática.

“No se trata solo de intervenir cuando ocurre un hecho, sino de trabajar todos los días en la prevención, en una educación basada en valores y en el respeto”, expresó.

Además, subrayó que la escuela debe ser entendida no solo como un espacio de enseñanza, sino también como un lugar de cuidado. “La escuela tiene que ser reconocida como un espacio de cuidado, donde el diálogo permita abordar estas situaciones y trasladar ese aprendizaje al resto de la comunidad”, concluyó.

Aplicación inmediata en toda la provincia

La guía presentada ya cuenta con aval normativo a través del Acuerdo 717 del Consejo Provincial de Educación y su implementación es inmediata en todas las instituciones de Santa Cruz.

Tras la presentación formal, directivos, docentes y equipos institucionales comenzaron a trabajar directamente con el material en jornadas específicas. El objetivo es que cada escuela adapte las herramientas a su realidad y fortalezca sus mecanismos de prevención e intervención.