Luego de incendiarle la camioneta, envenenaron al perro de la hermana de Soledad Burgos

📌 Mabel Burgos, vecina de El Calafate, no encuentra paz. Desde el brutal asesinato de su hermana Soledad en 2022, su vida se convirtió en una pesadilla: amenazas, incendios intencionales, miedo constante… Hace uno días atrás incendiaron su camioneta y ahora, envenenaron a su perro Simba, un rescatado que era parte de su familia.

💔 “Estamos con mis hijos llorando, era uno de nuestros perritos que habíamos rescatado tiempo atrás”, contó, con la voz quebrada.

📌 Mientras la Justicia no actúa, el miedo crece. Las agresiones no cesan y la violencia escala. Mabel ya no sabe a quién recurrir. Solo pide que alguien la escuche… y la proteja.

