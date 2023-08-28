LA OPINIÓN AUSTRAL

Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del lunes 28 de agosto de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Massa, con más medidas para aliviar el bolsillo* ¡Río Grande campeón!*

Por La Opinión Austral


RÍO GALLEGOS CORRE

HASTA LOS NIÑOS SE SUMARON A LA GRAN CORRIDA ATLÉTICO

 

MINERÍA

EXPORTACIONES DEL PRIMER SEMESTRE CON UN SALDO MUY FAVORABLE

 

SALARIOS

LA PROVINCIA RETOMA LAS PARITARIAS CON DIFERENTES SECTORES

 

CULTURA

GRAN EXPECTATIVA: SE PLANIFICA UN "SANTA CRUZ LEE" PARA NOVIEMBRE

 

FUTSAL: LA CUENCA SE QUEDÓ CON EL TORNEO C-20

EL FESTEJO DEL PLANTEL CON LA COPA, QUE VENCIÓ EN LA FINAL A COMODORO RIVADAVIA.

 

PARA COMPENSAR EL IMPACTO DE LA INFLACION

MASSA, CON MÁS MEDIDAS PARA ALIVIAR EL BOLSILLO

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CANDIDATO PRESIDENCIAL, SERGIO MASSA, ANUNCIÓ UNA SERIE

DE MEDIDAS PARA FORTALECER EL INGRESO DE LAS FAMILIAS. HABRA UN BONO -EN DOS CUOTAS-DES 60.000 PARA EMPLEADOS PRIVADOS Y ESTATALES QUE COBREN HASTA $ 400.000, Y OTROS TRES DEIS 37.000 PARA JUBILADOS. ADEMÁS: BENEFICIOS A MONOTRIBUTISTAS, AUMENTO PARA LA TARJETA ALIMENTAR, MEDIDAS PARA EL AGRO Y PARA FORTALECER EXPORTACIONES.

ACUERDO DE PRECIOS: HABRÁ CONGELAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS

 

EL MINISTRO VIAJÓ A BRASIL PARA REUNIRSE CON LULA

 

MAS DE 30 MIL JUBILADOS DE SANTA CRUZ COBRARÁN EL BONO DE ANSES

 

TOPPEN SE LLEVÓ LA COPA A CHILE

¡RÍO GRANDE CAMPEÓN!

EN UNA FINAL MUY CERRADA, SUPERÓ A BOXING CLUB POR 1-0, EN EL TORNEO DE HOCKEY M30 REALIZADO POR LOS 103 AÑOS DEL ALBIVERDE.

 

PANORAMA POLÍTICO

LA DISYUNTIVA DEL "PATO RENGO"

POR JORGE CICUTTIN

 

SENADO

SE TRATA LA REFORMA DE LA LEY DE ALQUILERES

 

JUEGOS EVITA URBANOS

HISPANO SE CONSAGRÓ EN EL BÁSOUET 3X3 EN TECNÓPOLIS

 

ALERTA EN SANTA CRUZ Y EL PAÍS

CRECEN LOS CASOS DE GRIPE AVIAR: PIDIERON NO ACERCARSE A LAS COSTAS

 

EXCLUSIVO: OPERATIVO "ALIANZA AUSTRAL"

LA BANDA USABA EL PASO DE UNA ESTANCIA PARA REALIZAR EL CONTRABANDO

 

 


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