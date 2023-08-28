LA OPINIÓN AUSTRAL
Diario La Opinión Austral tapa edición impresa del lunes 28 de agosto de 2023, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina
Massa, con más medidas para aliviar el bolsillo* ¡Río Grande campeón!*
RÍO GALLEGOS CORRE
HASTA LOS NIÑOS SE SUMARON A LA GRAN CORRIDA ATLÉTICO
MINERÍA
EXPORTACIONES DEL PRIMER SEMESTRE CON UN SALDO MUY FAVORABLE
SALARIOS
LA PROVINCIA RETOMA LAS PARITARIAS CON DIFERENTES SECTORES
CULTURA
GRAN EXPECTATIVA: SE PLANIFICA UN "SANTA CRUZ LEE" PARA NOVIEMBRE
FUTSAL: LA CUENCA SE QUEDÓ CON EL TORNEO C-20
EL FESTEJO DEL PLANTEL CON LA COPA, QUE VENCIÓ EN LA FINAL A COMODORO RIVADAVIA.
PARA COMPENSAR EL IMPACTO DE LA INFLACION
MASSA, CON MÁS MEDIDAS PARA ALIVIAR EL BOLSILLO
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y CANDIDATO PRESIDENCIAL, SERGIO MASSA, ANUNCIÓ UNA SERIE
DE MEDIDAS PARA FORTALECER EL INGRESO DE LAS FAMILIAS. HABRA UN BONO -EN DOS CUOTAS-DES 60.000 PARA EMPLEADOS PRIVADOS Y ESTATALES QUE COBREN HASTA $ 400.000, Y OTROS TRES DEIS 37.000 PARA JUBILADOS. ADEMÁS: BENEFICIOS A MONOTRIBUTISTAS, AUMENTO PARA LA TARJETA ALIMENTAR, MEDIDAS PARA EL AGRO Y PARA FORTALECER EXPORTACIONES.
ACUERDO DE PRECIOS: HABRÁ CONGELAMIENTO DE COMBUSTIBLE Y MEDICAMENTOS
EL MINISTRO VIAJÓ A BRASIL PARA REUNIRSE CON LULA
MAS DE 30 MIL JUBILADOS DE SANTA CRUZ COBRARÁN EL BONO DE ANSES
TOPPEN SE LLEVÓ LA COPA A CHILE
¡RÍO GRANDE CAMPEÓN!
EN UNA FINAL MUY CERRADA, SUPERÓ A BOXING CLUB POR 1-0, EN EL TORNEO DE HOCKEY M30 REALIZADO POR LOS 103 AÑOS DEL ALBIVERDE.
PANORAMA POLÍTICO
LA DISYUNTIVA DEL "PATO RENGO"
POR JORGE CICUTTIN
SENADO
SE TRATA LA REFORMA DE LA LEY DE ALQUILERES
JUEGOS EVITA URBANOS
HISPANO SE CONSAGRÓ EN EL BÁSOUET 3X3 EN TECNÓPOLIS
ALERTA EN SANTA CRUZ Y EL PAÍS
CRECEN LOS CASOS DE GRIPE AVIAR: PIDIERON NO ACERCARSE A LAS COSTAS
EXCLUSIVO: OPERATIVO "ALIANZA AUSTRAL"
LA BANDA USABA EL PASO DE UNA ESTANCIA PARA REALIZAR EL CONTRABANDO
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