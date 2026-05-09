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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por nevadas para sectores de Santa Cruz y el pronóstico anticipó posibles precipitaciones mixtas en Río Gallegos durante el inicio de la próxima semana. Según los datos oficiales, la capital provincial tendrá entre un 40 y un 70% de probabilidades de lluvias y nevadas en la madrugada del lunes 11 de mayo.

La advertencia alcanza a la cordillera de Güer Aike y la cordillera de Lago Argentino, donde se esperan nevadas persistentes de variada intensidad. Entre las localidades comprendidas por la alerta aparecen El Calafate, El Chaltén, Río Turbio y 28 de Noviembre.

Qué dice el pronóstico para Río Gallegos

El reporte meteorológico indicó que la madrugada del lunes presentará condiciones inestables en Río Gallegos. El pronóstico marcó temperaturas mínimas cercanas a los 2 grados y máximas de 7 grados durante la jornada.

Además, el SMN informó probabilidades de precipitación de entre 40 y 70% para las primeras horas del día. Hacia la mañana y la tarde, las condiciones tenderán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado.

El viento también tendrá intensidad durante buena parte de la semana. Para el lunes, se esperan velocidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 78 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por nevadas en Santa Cruz

La alerta amarilla emitida por el SMN para el lunes 11 de mayo abarca la cordillera de Güer Aike y la cordillera de Lago Argentino.

De acuerdo con el organismo, “el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad”. El informe oficial agregó que se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 30 centímetros, aunque esos registros podrían superarse de forma puntual.

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante la alerta amarilla por nevadas, el SMN difundió una serie de recomendaciones para la población:

Evitar actividades al aire libre.

Retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos.

Circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve.

Ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

Cómo seguirá el tiempo en la semana

El pronóstico extendido para Río Gallegos mostró temperaturas bajas y cielo mayormente nublado para los próximos días.

El martes continuarán las probabilidades de lluvias y nevadas durante la madrugada, con temperaturas entre 1 y 6 grados. El miércoles y jueves se mantendrán las mínimas cercanas a los 2 y 3 grados, mientras que el viernes la máxima alcanzaría los 8 grados.

Durante toda la semana persistirán las ráfagas intensas de viento, con registros que oscilarán entre 50 y 69 kilómetros por hora en distintos momentos del día.