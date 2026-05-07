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Una investigación federal que comenzó con un control de rutina sobre un transporte de paquetería en Formosa terminó dejando al descubierto una maniobra de narcotráfico que tenía como destino final la provincia de Santa Cruz. El operativo culminó con cuatro personas detenidas, allanamientos simultáneos en el norte y el sur del país y el secuestro de más de 17 kilos de marihuana que eran enviados mediante encomiendas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas se pudo establecer que el cargamento tenía como destino la localidad santacruceña de 28 de Noviembre, en el departamento Güer Aike.

La causa se inició el pasado 24 de abril, en horas de la madrugada, cuando efectivos de la Sección “Tatané”, dependiente del Escuadrón 15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, realizaban controles dinámicos sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.144, en la provincia de Formosa.

En medio de las inspecciones, los uniformados detuvieron la marcha de un transporte de paquetería para llevar adelante el control físico y documentológico de la carga. Fue entonces cuando el can detector de narcóticos marcó de manera activa dos encomiendas sospechosas.

Algunos de los demorados durante el procedimiento. FOTO: GENDARMERÍA

Ante la reacción del perro antinarcóticos, los gendarmes procedieron a abrir los bultos y realizaron las pruebas de campo correspondientes. El resultado confirmó las sospechas: dentro de las cajas había un total de 17 kilos con 90 gramos de cannabis sativa.

El hallazgo dio inicio a una investigación más profunda impulsada por la Unidad Fiscal y el Juzgado Federal de Garantías Nº 1 de Formosa, que ordenaron la intervención de la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Clorinda”. A partir de allí comenzaron las tareas de inteligencia criminal para reconstruir el recorrido de la droga y determinar quiénes estaban detrás del envío.

Con el avance de las pesquisas, los investigadores lograron establecer que las encomiendas habían sido despachadas desde la localidad de Clorinda y tenían como destino final la provincia de Santa Cruz. La ruta narco conectaba el extremo norte del país con el sur patagónico mediante envíos postales.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que se avanzó entonces con una entrega vigilada y con tareas coordinadas junto a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Río Gallegos”, además del apoyo operativo del GOIP del Escuadrón 43 “Río Turbio”.

El operativo se desplegó de manera simultánea en distintos puntos del país. Los allanamientos se realizaron en un inmueble de Clorinda y en otro ubicado en la localidad santacruceña de 28 de Noviembre, además de intervenir en la sucursal de la empresa de correo donde debían ser retirados los paquetes con la droga.

Momento en el que se realizaban los tests. FOTO: GENDARMERÍA NACIONAL

Como resultado del procedimiento, cuatro personas quedaron detenidas: tres mujeres y un hombre, todos mayores de edad, señalados como presuntos remitentes y destinatarios del cargamento narco.

Además del secuestro de los más de 17 kilos de marihuana, los efectivos incautaron otros elementos considerados clave para la causa judicial. Durante los registros encontraron 78 gramos de cogollos de marihuana, seis teléfonos celulares, una notebook, 304 mil pesos en efectivo y carpetas con anotaciones que ahora serán analizadas por los investigadores.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales. Los teléfonos celulares secuestrados, las anotaciones encontradas y el análisis de las comunicaciones podrían permitir determinar si existía una estructura más amplia detrás del envío de marihuana hacia Santa Cruz.