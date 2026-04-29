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El Gobierno de Santa Cruz inauguró la sala de tomografía del Hospital Distrital “Dr. José Alberto Sánchez” de Río Turbio e incorporó un tomógrafo computado de última generación. La puesta en marcha del servicio permitió ampliar la capacidad de diagnóstico en la región y dar respuesta a una demanda sostenida durante más de una década por parte de los vecinos.

El acto contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, y funcionarios del gabinete provincial, junto a autoridades del hospital y representantes de la comunidad. La inversión total rondó los 520 millones de pesos.

Tomógrafo en Río Turbio: respuesta a una demanda histórica

Claudio Vidal afirmó que la incorporación del equipo marcó un cambio en el acceso a la salud en la Cuenca Carbonífera. “Empezamos a garantizar diagnósticos más rápidos, precisos y cerca de cada familia”, sostuvo. El mandatario indicó que durante años los habitantes de Río Turbio, 28 de Noviembre, Julia Dufour y zonas cercanas debieron trasladarse cientos de kilómetros para realizar estudios de alta complejidad. La otra opción es una centro de diagnóstico privado que no cubre la Caja de Servicios Sociales.

El gobernador señaló que la decisión permitió revertir esa situación y destacó el impacto del nuevo servicio en la atención sanitaria. “Este tomógrafo significa diagnóstico a tiempo y evita traslados largos en condiciones difíciles”, expresó.

El Gobierno provincial concretó la obra a partir de un acuerdo que incluyó la compra del equipamiento y la adecuación de la sala para su funcionamiento. La iniciativa apuntó a fortalecer el sistema de salud en una zona con dificultades de acceso a servicios especializados.

Vidal explicó que la medida formó parte de una política orientada a priorizar la salud pública. “Invertimos en un contexto complejo porque entendemos que hay prioridades que debemos resolver”, indicó. Además, remarcó que el objetivo consistió en transformar necesidades en acciones concretas dentro del territorio.

Cobertura regional

El nuevo servicio de tomografía beneficia a Río Turbio y a localidades cercanas como 28 de Noviembre, Julia Dufour, Rospentek, Turbio Viejo y áreas rurales. La incorporación del equipo permitió integrar a la región dentro de la red provincial de diagnóstico por imágenes.

Desde el hospital señalaron que el tomógrafo optimiza los tiempos de atención y facilita diagnósticos más precisos, lo que incide en la planificación de tratamientos médicos. La disponibilidad local del servicio evita derivaciones y reduce los tiempos de espera para los pacientes.

Impacto en la atención médica

La ministra de Salud, Lorena Ross, destacó la concreción de la obra y su impacto en el sistema sanitario. “La incorporación del tomógrafo mejora la capacidad de diagnóstico y permite brindar respuestas más rápidas dentro del sistema provincial”, afirmó.

Ross indicó que el funcionamiento del equipo fortalece la atención en la Cuenca Carbonífera y amplía las prestaciones disponibles en el hospital. Además, convocó a la comunidad a acompañar el proceso de crecimiento del sistema de salud en la región.