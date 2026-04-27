Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un grave siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional N° 40, en cercanías de 28 de Noviembre, dejó como saldo la muerte de una mujer y varios integrantes de una familia con lesiones de distinta consideración. El hecho, que se produjo en una de las trazas más transitadas de la Cuenca Carbonífera, es investigado por la Justicia para determinar sus causas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de diversas fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona se pudo establecer que el incidente tuvo lugar a unos 15 kilómetros de la localidad, en el tramo que conecta Turbio Viejo con Rospentek, una zona donde las condiciones de la ruta suelen exigir máxima precaución, especialmente en épocas de bajas temperaturas o escasa visibilidad.

De acuerdo a la información oficial, el vehículo involucrado era ocupado por un grupo familiar compuesto por dos adultos y varios menores. Por razones que aún no fueron establecidas, el rodado protagonizó el siniestro, lo que motivó un inmediato despliegue de emergencia.

Personal de la División Comisaría 28 de Noviembre acudió al lugar junto a efectivos de bomberos, equipos sanitarios y, posteriormente, con la colaboración de personal del Ejército apostado en Rospentek. Allí se constató la magnitud del hecho y se procedió a asistir a todos los ocupantes, quienes fueron evacuados y trasladados a distintos centros de salud. Cuando las autoridades arribaron, dieron cuenta de la camioneta que había quedado con sus cuatro ruedas mirando al cielo.

El comisario Jorge Torres, a cargo de la Regional Sudoeste, brindó precisiones sobre el operativo y la evolución de los heridos. “En horas de la tarde, en el tramo del Turbio Viejo a Rospentek por Ruta Nacional 40, la Comisaría 28 de Noviembre toma conocimiento por un accidente vehicular. Es así que se traslada juntamente con personal de bomberos de la unidad, personal sanitario y corroboran que había un accidente; se trató de un vehículo con dos personas adultas y tres menores”, explicó.

Un bombero trabajando en el lugar del siniestro fatal. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Según detalló, todos los ocupantes fueron derivados en primera instancia al hospital de Río Turbio, donde recibieron atención médica. “Fueron evacuados y trasladados hacia el hospital de Río Turbio, donde examinaron a los mismos”, indicó. La situación más delicada se registró en uno de los menores y en la mujer adulta. “Uno de los menores en primer momento fue derivado a la ciudad de Río Gallegos, en tanto que la mujer adulta había ingresado a quirófano debido a las lesiones que presentaba”, señaló el jefe policial.

El traslado sanitario continuó en las horas siguientes. “Tanto el padre como dos de los menores fueron derivados al hospital de 28 de Noviembre. El padre quedó en observaciones. Después, otro de los menores fue trasladado a Río Gallegos para estudios más complejos”, agregó Torres, dando cuenta de la complejidad del cuadro clínico de los involucrados.

Con el correr de las horas, se confirmó la peor noticia. “Con el transcurrir de las horas, el personal del hospital de Río Turbio informó que la mujer mayor de edad había fallecido”, indicó el comisario, sin que hasta el momento trascendiera su identidad.

En paralelo a la asistencia médica, en el lugar del hecho trabajó personal de Criminalística, que llevó adelante las diligencias de rigor y la inspección ocular del rodado. El vehículo fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las pericias destinadas a establecer la mecánica del accidente.

“En el lugar, además de la colaboración del Ejército (Rospentek), el personal de criminalística procedió a realizar las diligencias de rigor y la inspección ocular para tratar de buscar las causales que originaron el accidente”, completó Torres.