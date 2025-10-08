Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz volvió a frustrar este miércoles la posibilidad de avanzar con el pedido de desafuero del legislador Fernando Españón, procesado en varias causas por abuso sexual simple, abuso de autoridad y falsificación de documentos.

La sesión extraordinaria solicitada por el bloque de Unión por la Patria se cayó por falta de quórum. El llamado tenía como único punto el tratamiento de los oficios judiciales 535/2025 y 1777/2025 remitidos por la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos.

El vicepresidente primero de la Legislatura, Javier Jara, fue el encargado de presidir la fallida reunión. Solo se registró la presencia de los nueve legisladores de la oposición, Pedro Muñoz del ARI-Coalición Cívica y la diputada Claudia Barrientos, referente de Libres del Sur y Mumalá, quien fue la única integrante del oficialismo en aportar para dar quórum. Daniel Peralta del bloque Santa Cruz Somos Todos, también se ausentó.

Dos extraordinarias sin quórum y un bloqueo persistente

Es la tercera sesión extraordinaria que fracasa por la misma razón en lo que va del año. En las anteriores tampoco se alcanzó el número mínimo de presentes.

A ello se suman las múltiples oportunidades en que el bloque oficialista “Por Santa Cruz” evitó tratar el tema en las comisiones, principalmente en la de Asuntos Constitucionales, donde el expediente permanece sin dictamen desde febrero.

En cada ocasión, la oposición denunció que el gobernador Claudio Vidal y la conducción de su espacio protegen políticamente a Españón, quien fue jefe de bloque y representante del oficialismo en el Consejo de la Magistratura hasta su reemplazo en mayo pasado por Pedro Luexen en ambos cargos.

La parálisis legislativa en el caso Españón no puede entenderse sin analizar la correlación de fuerzas políticas dentro de la Cámara de Diputados y la afiliación del propio legislador acusado. El oficialismo tiene 12 diputados y necesita 13 legisladores para obtener el quórum para sesionar al que habitualmente llega, según el tema a tratar, con acuerdo con los monobloques de Pedro Muñoz o Daniel Peralta.

Un diputado con siete causas abiertas

El caso de Fernando Españón, exintendente de 28 de Noviembre, es uno de los más graves que enfrenta la Legislatura santacruceña. El legislador acumula siete causas penales que incluyen abuso sexual con coerción, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y abuso de autoridad, según los registros judiciales a los que accedió La Opinión Austral.

Dos de esos expedientes ya cuentan con procesamiento firme y dos oficios judiciales pidieron expresamente su desafuero para que pueda ser sometido a juicio.

Sin embargo, la mayoría oficialista en la Cámara —con apoyo del propio Españón— bloqueó cada intento de avanzar en el trámite, apelando a tecnicismos y cuestionamientos al accionar del Poder Judicial. En paralelo, el oficialismo llegó a impulsar la interpelación de los jueces que ordenaron los procesamientos, medida que fue repudiada por el arco opositor y por organizaciones feministas.

La cuenta regresiva judicial

El Código Procesal Penal de Santa Cruz fija un plazo de 180 días para que la Legislatura resuelva un pedido de desafuero. Si el período vence sin resolución, las causas quedan paralizadas y las medidas judiciales pierden efecto.

A comienzos de año, la Cámara Criminal de Río Gallegos reiteró su solicitud, advirtiendo que sin el levantamiento de fueros no es posible avanzar con nuevas pruebas ni disponer medidas coercitivas.

“El desafío no es político, es judicial: sin desafuero no hay Justicia”, había expresado semanas atrás la diputada por Pueblo de 28 de Noviembre, Lorena Ponce, quien impulsó el primer pedido en febrero.

Un blindaje político que se mantiene

El oficialismo mantiene un bloque que hasta ahora se negó a habilitar el debate. En cada sesión, los ausentes o votos negativos han impedido que prospere el tratamiento.

Fernando Españón, en tanto, insiste en que el legislador es víctima de una persecución judicial “con fines políticos” y que a pesar de no quedar sin fueros se pone a disposición de la Justicia.