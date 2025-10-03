, el ejemplar de cóndor andino rescatado a mediados de mayo en la zona de, será liberado este jueves 9 de octubre en la localidad de

El ejemplar, que había sufrido una leve intoxicación, fue hallado por efectivos del Escuadrón 39 “Perito Moreno” cuando estaban desarrollando patrullas motorizadas por una zona de montañas.

Los uniformados tomaron contacto con el delegado del CAP de la localidad de Perito Moreno, quien indicó que se realizara el traslado del cóndor hacia el asiento del Grupo “El Bello” de Gendarmería Nacional, que se encuentra en el Paso Internacional Río Mayer (Argentina) – Ribera Norte (Chile), para preservar la vida del animal.

Tras varios meses de rehabilitación en Fundación Temaiken, el ejemplar macho juvenil está listo para emprender vuelo.

En este marco, este miércoles tuvo lugar una reunión entre la secretaria de Gobierno, Vanesa Barrera; la titular de Turismo, Gabriela Blanco; y Cristian Mansilla, representante del Consejo Agrario Provincial. Por parte de Huellas Patagónicas participó el presidente Franco Paz. En la oportunidad, se abordaron temas vinculados a la logística de la liberación y a la relevancia de este acontecimiento en materia de conservación de la especie. Es la región de mayor concentración de cóndores del país. Cabe recordar que 28 de Noviembre es capital provincial del Cóndor Andino, por ley 3159, reconocimiento que se sustenta en más de dos décadas de trabajo conjunto e institucional. En abril de 2025 el censo, que desde 2012 lleva adelante la Asociación Somos Huellas Patagónicas, registró 134 ejemplares, consolidando a la región como la de mayor concentración de cóndores del país. En cuanto a antecedentes, el primer cóndor liberado fue Katenke, en 2005 en la localidad de Río Turbio. Posteriormente, el 18 de diciembre de 2013, se liberó a Coirón en el Mirador de Cóndores. Ahora, este jueves 9 será el turno de Walaq, marcando un nuevo hito para la historia de la conservación del cóndor andino en Santa Cruz.

