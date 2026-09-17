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Argentores Federal y el Consejo Profesional de Radio de Argentores dieron a conocer el fallo del Certamen de relato patagónico para podcast, una convocatoria destinada a autoras y autores de la región patagónica que tuvo como objetivo estimular la escritura y la creación de contenidos originales para este lenguaje sonoro.

El certamen invitó a presentar relatos inéditos, escritos en formato de guion para podcast, con temática libre y con la Patagonia como escenario principal de las historias. La convocatoria permaneció abierta entre el 4 de mayo y el 6 de julio de 2026 y recibió trabajos procedentes de distintas localidades de la región.

Tras la evaluación de las obras por parte del jurado designado por el Consejo Profesional de Radio de Argentores, el primer premio fue para “La cicatriz del fuego”, escrito por Ada Augello, El Bolsón, Río Negro.

Asimismo, el jurado resolvió conceder menciones honoríficas a “Alunado”, de Marcela Edith D’Alessandro, General Roca, Río Negro; “El último radioaficionado de Cajón de Ginebra Grande”, de Donato del Blanco, Esquel, Chubut; y “La pólvora tiene aromas que niegan la flor del hombre”, de Aníbal Albornoz Ávila, 28 de Noviembre, Santa Cruz.

El trabajo del poeta y dramaturgo santacruceño está enmarcado históricamente en el fusilamiento de Juan Esteban, el peón rural más joven de los asesinados en los años 1920-21 durante las Huelgas Patagónicas.

Para Albornoz Ávila no es su primera experiencia realizando un guion para podcast. “Dentro de mi producción de dramaturgia, poesía y narrativa he creado anteriormente otros podcast. Muchas veces, en trabajos de intertexto, utilizo mi novelística o mi teatro con las coordenadas afines a mi trabajo teatral y literario, esto es con correspondencia a hechos históricos, sociales y míticos“, manifestó a La Opinión Austral.

“La experiencia en este podcast premiado fue ardua. Poco a poco fui desbrozando celosamente muchos elementos que ya había utilizado en una obra de danza-teatro con la bailarina de mi localidad, Perla Flores. Con ella participamos hace dos años en Laborde, Córdoba con una puesta parecida que llamé “Canto Deudo y la leyenda de la viuda negra”, trabajo que le dio a ella el premio de Paisana Nacional“, recordó sobre el reconocimiento obtenido en 2024.

Sobre el tema de “La pólvora tiene aromas que niegan la flor del hombre”, reconoció: “Me traspasa de modo singular desde aquél tiempo en el que se filmó ‘La Patagonia rebelde’. No pude ser extra, pero me apasionó ver parte de la hechura del film. Con el tiempo me di a leer los cuatro tomos de la obra de Osvaldo Bayer (y lo sigo haciendo) y, de esa época, nacieron cosas muy importantes. Por ejemplo, mi proyecto para que ese caudal histórico de gran importancia en la historiografía patagónica sea parte de las escuelas de Santa Cruz, en las disciplinas de Literatura e Historia, tuvo una promulgación hace varios años. En importancia también, nació, de un hecho episódico de unos de esos volúmenes, mi novela ‘Tempranas Margaritas’, premiada en España en el 2018″.

“La importancia de presentar este tema se irradia de la pasión que tengo por esa monumental obra de Bayer y muchas obras históricas regionales más“, afirmó.

Finalizando, mencionó que hace algunos meses, en la Feria del Libro de 28 de Noviembre: “Pudimos resaltar como figura central a Edelmiro Mayer, un personaje de pelicula que además de haber luchado en las guerras de la independencia en nuestro país, también lo hizo en la Guerra de Sececión de los Estados Unidos y luego México. Aparte de haber sido gobernador de Santa Cruz, fue un fomidable pianista que creó el primer diccionario de música en el país, con importancia continental. Escribió libros personales y tradujo a grandes escritores como Edgar Poe y, también, tuvo una gran amistad con el poeta cubano José Martí. Hace años estuve abocetando una obra teatral con la figura de Mayer, pero creo que bien puede ser un nuevo podcast a partir de ahora“.