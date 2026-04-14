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Bomberos de 28 de Noviembre intervinieron cerca de la medianoche ante un principio de incendio vehicular en el barrio Convivir. Personal de la División Cuartel 14° acudió a la intersección del pasaje Nicolich y 9 de Julio tras el aviso por un foco ígneo en una camioneta Toyota Hilux.

Las llamas se iniciaron en el compartimento del motor, precisamente en el cableado del sistema de arranque, a raíz de una falla eléctrica accidental. Cabe destacar que el conductor logró contener el foco en una primera instancia con un extintor de 1 kg tipo ABC, lo que permitió evitar daños de mayor magnitud en el rodado.

Al arribar en el móvil 585, los efectivos constataron la extinción completa y realizaron la desconexión preventiva de la batería para eliminar cualquier riesgo eléctrico remanente.

Un conductor logró contener un foco en su camioneta antes de la llegada de bomberos.

El procedimiento contó con la colaboración de la Comisaría local. Las autoridades recordaron la importancia de llevar matafuego reglamentario, con carga vigente, dentro del vehículo.

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