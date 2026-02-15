Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Carnaval ya se vive con intensidad en la cuenca carbonífera y dejó una de las noches más convocantes de los últimos años. Más de 700 personas participaron de los festejos organizados por la Agrupación Flor de Ceibo, marcando un récord de asistencia y consolidando a la localidad como uno de los epicentros del carnaval santacruceño.

La viernes, la noche de Comadres se extendió hasta pasadas las 5:30 de la madrugada del viernes, con un salón completamente colmado y un clima de celebración que superó todas las expectativas.

Según confirmó Carlos Armella, referente de la agrupación, la convocatoria superó ampliamente la del año pasado. “Fue una hermosa jornada de Comadres, nos superó”, expresó destacando la participación de vecinos no solo de 28 de Noviembre, sino también de Río Turbio y Río Gallegos.

Los diablos volvieron a adueñarse de la escena con sus máscaras, trajes vibrantes y danzas tradicionales.

Según detalló el medio “El socavón“, la organización estimó la presencia de alrededor de 700 personas, lo que convirtió la noche en una de las más intensas del calendario carnavalesco local. Los organizadores aseguraron que el espacio quedó chico ante la magnitud del público que se sumó a la propuesta.

El escenario tuvo una destacada grilla artística. Entre los invitados estuvieron Los Hermanitos Silva, quienes aportaron el folklore tradicional con zambas, chacareras y escondidos, manteniendo viva la raíz cultural del norte argentino.

Familias enteras, grupos de amigos y visitantes se sumaron a la celebración

El cierre estuvo a cargo de Impacto Norteño, banda integrada por músicos locales como Johnny Vargas, Michelle e Iván, que desplegaron un repertorio cargado de saya, cumbia norteña, cuarteto y ritmos populares. La energía fue tal que el público bailó sin descanso hasta el amanecer.

El gran desentierro y la continuidad del carnaval

La agenda continuó el sábado con el tradicional desentierro del carnaval en el mojón cultural de la agrupación, ubicado en el sector de Vialidad. Desde las 15 horas, vecinos y familias participaron de una celebración que incluyó músicos callejeros, presentación de nuevas banderas, padrinos y madrinas, además del clásico colorido de harina, talco y serpentinas, siempre bajo la premisa del respeto hacia quienes no deseaban participar.

El desentierro de los diablos marcó el inicio simbólico del Carnaval

En atnato que este domingo se desarrollará el corso organizado por la Municipalidad de 28 de Noviembre, con la participación de comparsas y agrupaciones de toda la cuenca. El lunes, la delegación local formará parte del corso en Río Turbio, fortaleciendo el intercambio cultural entre localidades vecinas.

Entre risas y corridas, los más chicos jugaron cubiertos de harina y serpentinas, disfrutando de una tradición que se renueva generación tras generación.

El martes será el turno de la tradicional Chaya, donde los vecinos podrán “challar” vehículos u objetos adquiridos con esfuerzo como símbolo de agradecimiento y bendición, una costumbre ancestral del carnaval andino que sigue vigente en la región.

Agenda de febrero y cierre del Carnaval 2026

Las actividades continuarán el viernes 20 de febrero con un nuevo baile, mientras que el sábado 21 se realizará un almuerzo comunitario, con participación de la Diablada y un gran baile popular.

Finalmente, se realizará el entierro de Carnaval, donde se quema el “Pujllay” (diablito de trapo), símbolo de la rebeldía del carnaval, marcando el fin de la fiesta y el retorno a la cotidianidad.

Desde Flor de Ceibo agradecieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron que el espíritu del carnaval es la unión y el respeto. “Cuando estamos pintados somos uno”, expresó Armella, invitando a toda la población a sumarse a las próximas actividades.