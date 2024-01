Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el jueves, con medidas y en asamblea permanente se encuentra el personal del Hospital San Lucas de 28 de Noviembre, a la espera de la presencia del ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, para tener una respuesta.

En diálogo con La Opinión Austral, la enfermera Ayelén Rodríguez manifestó que la medida de “quite de colaboración es porque quieren implementar jefaturas con personas externas, lo cual está fuera del convenio colectivo de trabajo”.

Señalaron que no son a los cargos políticos de director asociado y administrador a los que se oponen, sino a “las jefaturas de tesorería, personal, informática, trabajo social y de mantenimiento, la supervisión de enfermería, secretaría privada del director, que corresponden bajo el CCT y sectorial de salud a personal de planta permanente del hospital”, señaló.

La Dra. Alina Banegas retomó que “además de las autoridades que son designadas como cargos políticos, se acercó este grupo de alrededor de ocho personas que no pertenecen al plantel de salud para ocupar estos cargos jerárquicos. No estamos en contra de que entren como trabajadores al hospital, pero no directamente para ocupar cargos jerárquicos que le corresponden al personal del plantel”.

Señaló que “la mayoría” del personal está adherido a la medida, que cuenta con el apoyo de ATE, ATSA, APROSA y UPCN. La guardia médica y servicio de enfermería continúan funcionando de manera normal.

Cabe recordar que en este contexto, el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, apuntó contra la diputada de Unión por la Patria, Lorena Ponce, por ser la “responsable intelectual de la toma ilegal” del nosocomio.

Luego el Gobierno de Santa Cruz anunció que prepara una auditoría y presentaciones en la Justicia, con documentación y fotografías para “probar irregularidades y el estado de deterioro” del hospital.