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La tranquilidad de la tarde del domingo se vio abruptamente interrumpida en la localidad de 28 de Noviembre, donde una discusión familiar escaló hasta convertirse en un violento episodio de sangre. Un hombre mayor atacó con un arma blanca a su hijo durante un enfrentamiento ocurrido en la vivienda que ambos compartían, provocándole varias heridas cortantes que motivaron la intervención de la Policía de Santa Cruz y del personal médico del Hospital San Lucas.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 horas en un domicilio ubicado sobre calle San Martín al 500, donde, por circunstancias que son materia de investigación, una discusión entre ambos hombres fue subiendo de tono hasta derivar en una agresión con un cuchillo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la Cuenca Carbonífera, se pudo establecer que los involucrados convivían en la misma vivienda y el conflicto se habría originado a partir de un entredicho familiar que terminó de la peor manera.

Al llegar los agentes encontraron al hombre más joven con varias heridas cortantes, por lo que solicitaron de inmediato la presencia de una ambulancia para trasladarlo al Hospital San Lucas, donde recibió atención médica.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el agresor habría utilizado un cuchillo para atacar a su hijo en medio de la pelea. Afortunadamente, luego de ser examinado por los profesionales de la salud, se certificó que las lesiones sufridas eran de carácter leve, por lo que no comprometían órganos vitales ni representaban riesgo para su vida. No obstante, la situación fue considerada de extrema gravedad por el contexto de violencia intrafamiliar en el que ocurrió.

Pericias y secuestro del arma

Mientras el herido era asistido en el hospital, personal del Gabinete Criminalístico trabajó en la vivienda con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque.

Los especialistas realizaron una inspección ocular completa del inmueble, tomaron registros fotográficos y procedieron al levantamiento de manchas de sangre que podrían resultar de utilidad para la investigación judicial.

El frente del hospital a donde fue trasladada la víctima. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, durante el procedimiento se logró secuestrar el cuchillo presuntamente utilizado en la agresión, un arma blanca de pequeñas dimensiones que quedó incorporada como elemento de prueba dentro del expediente.

Los investigadores también incautaron las prendas de vestir tanto del agresor como de la víctima, las cuales serán sometidas a distintos análisis para determinar la presencia de rastros hemáticos y aportar mayores precisiones sobre la dinámica del hecho. Todas las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Instrucción N.º 1, que quedó a cargo de la causa.

Medidas judiciales

Tras el procedimiento policial, el hombre señalado como autor del ataque fue trasladado a la dependencia policial, donde permaneció aprehendido durante seis horas por disposición judicial.

Cumplido ese plazo y luego de las actuaciones procesales correspondientes, el magistrado interviniente ordenó que estableciera domicilio, recuperando posteriormente la libertad mientras continúa el avance de la investigación.

Por otra parte, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos entre los integrantes de la familia, la Justicia dispuso que el hombre herido abandonara temporalmente la vivienda compartida y permaneciera alojado en el domicilio de otro familiar.