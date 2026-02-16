Un joven protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 40 en la localidad de 28 de Noviembre y debió ser trasladado al hospital local para su evaluación médica. El siniestro se registró durante la madrugada de este lunes y movilizó a personal de Bomberos, Policía y del centro de salud.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:51 horas, a unos dos kilómetros del ejido urbano, en inmediaciones del sector conocido como La Vertiente, un tramo de la traza nacional que suele presentar condiciones exigentes para la conducción.

De acuerdo a la información oficial, efectivos de la División Cuartel 14 acudieron al lugar tras recibir el alerta por un accidente vial. Al arribar con la unidad 909, constataron el despiste y posterior vuelco de un automóvil Renault Fluence que terminó en posición invertida sobre la banquina.

El vehículo era conducido por un único ocupante, un joven que, por causas que se intentan establecer, perdió el control del rodado, lo que derivó en el vuelco. Las circunstancias del hecho son materia de análisis, mientras se realizan las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el siniestro.

Traslado al Hospital San Lucas

En primera instancia, los bomberos brindaron atención prehospitalaria al conductor. Como parte del protocolo de intervención en este tipo de accidentes, procedieron a colocarle un cuello ortopédico tipo Filadelfia con el objetivo de asegurar la estabilidad cervical y prevenir posibles lesiones mayores hasta la llegada de la ambulancia.

Posteriormente, el joven fue trasladado al Hospital San Lucas de 28 de Noviembre para una evaluación médica más exhaustiva y la realización de estudios complementarios.

Hasta el momento no se informaron oficialmente detalles sobre la gravedad de las lesiones, aunque el rápido accionar de los equipos de emergencia permitió una asistencia inmediata en el lugar del hecho.

Una vez que el conductor fue derivado al nosocomio, el personal de la División Cuartel 14 continuó trabajando en el sitio para garantizar la seguridad en la zona.

Los bomberos realizaron maniobras de estabilización del automóvil, colocándolo nuevamente sobre sus cuatro ruedas. Además, procedieron a la desconexión de la batería para neutralizar cualquier riesgo eléctrico que pudiera generar un nuevo incidente.

El operativo se desarrolló de manera coordinada con efectivos de la comisaría local y personal sanitario, asegurando una intervención integral ante la emergencia.