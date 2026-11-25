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Un 25 de noviembre de 2006, Facundo Macarrón recibió la peor noticia de su vida: su madre, Nora Dalmasso, había sido encontrada violada y asesinada en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto, Córdoba. Tenía 19 años y no llegó a imaginar que, dos décadas después, el crimen seguiría impune.

La investigación fue una de las más desprolijas de la historia criminal reciente. Su consecuencia directa fue la destitución de los tres fiscales que estuvieron a cargo de la causa durante los 15 años que tenían para resolverla: Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. Pero las principales víctimas de ese accionar negligente fueron los Macarrón, la familia de Nora.

Facundo fue perseguido judicialmente durante cinco años, acusado de haber matado a su madre. Cuando esa línea quedó descartada, la Fiscalía apuntó contra el viudo, Marcelo Macarrón, quien llegó a juicio imputado por abusar y matar a su entonces esposa. Fue absuelto por pedido del propio fiscal, por falta de pruebas.

Nora junto a sus hijos y su esposo.

El problema, como en tantos casos, fue el paso del tiempo. Mientras la Justicia buscaba datos que sostuvieran sus hipótesis contra la familia, el plazo para hallar al asesino corría y las esperanzas se desvanecían.

Sin embargo, a 20 años del hecho hay nuevas expectativas. El fiscal Pablo Jávega, designado tras el juicio contra Marcelo Macarrón, encontró al presunto autor y espera una resolución clave que le permita llevarlo a juicio pese a la prescripción de la causa. Se trata de Roberto Bárzola, el parquetista que trabajaba en la casa de Nora, cuyo ADN estaba en el arma homicida, algo que nadie advirtió hasta 2024.

En diálogo con Infobae, y con duras críticas al sistema judicial, Facundo contó cómo atraviesa este aniversario. “Nosotros estamos convencidos de que Bárzola fue quien violó y asesinó a mi mamá. No hablamos de una sospecha construida sobre prejuicios o especulaciones, como lamentablemente ocurrió durante años con nuestra familia y con otras personas, sino de los resultados de una investigación que encontró una doble vinculación genética que consideramos contundente. Por supuesto, esa prueba debe poder discutirse en un juicio y determinarse judicialmente su responsabilidad”, dijo.

El lugar donde ocurrió el crimen de Nora.

Y agregó: “Lo más difícil de aceptar es que, después de todo lo que pasó, el hombre señalado por las pruebas sigue libre y todavía no sabemos si vamos a poder llevarlo a juicio. Durante años, la Justicia nos investigó a nosotros, mientras el verdadero sospechoso estaba sentado en la vereda de enfrente, riéndose de su buena suerte”.

Sobre cómo le gustaría que recuerden a su madre, expresó: “A veinte años, me gustaría que Nora sea recordada con dignidad, por la mujer que fue y por el amor que dejó en nosotros y en muchas personas. Pero también quisiera que podamos hablar de lo que realmente importa: quién la asesinó y por qué, después de tanto tiempo, todavía no recibió una condena. Se lo debemos a Nora. Y nos lo debemos como sociedad”.

Consultado sobre si esperan un nuevo juicio o les cuesta creer en la Justicia, respondió: “Es difícil volver a confiar después de haber sido víctimas de una investigación tan injusta. Sin embargo, no bajamos los brazos. Creemos que existen motivos jurídicos para cuestionar la prescripción en este caso y procurar que Bárzola sea juzgado“.

Facundo Macarrón, hijo mayor de Nora Dalmasso.

Sostuvo que seguirán defendiendo esa posibilidad por su madre, pero también porque “sería muy grave para todos los ciudadanos que las demoras y los errores de la Justicia terminaran impidiendo que se juzgue a quien está señalado por las pruebas”. Y añadió: “No puede ser que la Justicia tarde veinte años en encontrar al sospechoso y que, cuando finalmente lo encuentra, el paso del tiempo termine convirtiéndose en su mejor defensa”.

Sobre la destitución de los primeros fiscales, hace unos meses, dijo que fue “un hecho muy importante después de tantos años de lucha” y que significó “un reconocimiento institucional de la gravedad de lo que había ocurrido durante la investigación”. Aun así, aclaró que sintieron “tristeza e impotencia”.

“Ninguna destitución nos devuelve a Nora ni los años que perdimos. Tampoco repara el daño que sufrió su memoria ni garantiza que su asesinato pueda finalmente llegar a juicio. Es un paso importante, pero no es el final de nuestra búsqueda“. Y resumió: “Los fiscales fueron destituidos, pero mi mamá sigue sin justicia y el hombre señalado por las pruebas sigue libre como si nada”.

Roberto Bárzola, el parquetista acusado del crimen de Nora.

Acerca de este vigésimo aniversario, señaló que los encuentra en una situación distinta: “A diferencia de los últimos veinte años, hoy conocemos pruebas que nos permiten sostener nuestra convicción sobre quién fue el responsable, gracias a la investigación de Jávega y su equipo”.

Sobre los recuerdos de su madre, prefirió resguardarlos: “Son profundamente personales y forman parte de nuestra intimidad familiar. Creo que durante demasiados años su vida privada estuvo expuesta a la mirada pública, muchas veces de una manera injusta y dolorosa”. Y pidió cambiar el foco: “Durante todo este tiempo se habló muchísimo de la intimidad de una mujer que fue violada y asesinada, de su vida privada y de sus relaciones. Sin embargo, muy pocas veces se habló con la misma intensidad del nombre o del rostro de quien las pruebas señalan como responsable de ese crimen “.

Para Facundo, eso dice mucho de nosotros como sociedad: “Tenemos una responsabilidad colectiva, dejar de poner bajo la lupa la vida de las víctimas y empezar a mirar a quienes son los responsables de esos femicidios, de ese flagelo que corroe nuestra sociedad. No podemos acostumbrarnos a que un crimen de esta gravedad quede sin una respuesta judicial”, afirmó. Y cerró: “Una sociedad que se acostumbra a la impunidad es una sociedad que se va destruyendo a sí misma“.