La asociación civil eligió una pregunta para acompañar la conmemoración: “¿Cuántas vidas más costará seguir negando la violencia?”. Detrás de cada cifra, remarcaron, hay una historia, una familia y una vida que fue arrebatada.

Qué dicen las cifras sobre la violencia de género en Argentina

El relevamiento de La Casa del Encuentro permite observar las características de los femicidios registrados durante el período analizado. Los vínculos entre las víctimas y los agresores muestran que la violencia se produce dentro de relaciones cercanas.

Según el informe, 112 víctimas fueron asesinadas por sus parejas y otras 35 por sus exparejas. También se contabilizaron 34 casos en los que los agresores eran conocidos o vecinos, 17 cometidos por otros familiares, 15 por hijos o hijastros y ocho por padres o padrastros. En 41 hechos no se identificó un vínculo aparente entre la víctima y el femicida.

El lugar más inseguro para las víctimas de violencia es su propia casa.

Los lugares donde ocurrieron los crímenes también reflejan la dimensión del problema. La vivienda compartida encabezó el listado, con 87 casos, seguida por la vivienda de la víctima, con 80. Otros 21 femicidios ocurrieron en la vía pública y 15 en campos, descampados o montes.

Respecto de los mecanismos utilizados, el relevamiento registró 74 víctimas baleadas, 60 apuñaladas y 38 golpeadas. También hubo 18 mujeres estranguladas, 16 ahorcadas, 12 asfixiadas y 11 incineradas, entre otras modalidades.

Casi nueve de cada diez mujeres atravesaron situaciones de violencia

La violencia de género no se limita a los femicidios. También aparece en situaciones cotidianas de discriminación, maltrato, control y otras formas de agresión que muchas veces no son reconocidas por quienes las padecen.

El Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026, impulsado por la Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity, reveló que el 88% de las mujeres atravesó situaciones de violencia.

El estudio mostró una diferencia entre la percepción espontánea y el reconocimiento de experiencias concretas. Mientras el 53% afirmó haber vivido discriminación o violencia de género, al consultar por situaciones específicas, la proporción ascendió al 88%. Esto significa que alrededor de una de cada tres mujeres no identifica espontáneamente esas experiencias como violencia.

La investigación también detectó bajos niveles de conocimiento sobre los recursos disponibles para pedir ayuda. Apenas el 18% mencionó la Línea 144 y el 23% identificó a las Comisarías de la Mujer como dispositivos de asistencia.

Para La Casa del Encuentro, estos números evidencian la falta de campañas de difusión sobre las herramientas existentes para acompañar a quienes atraviesan situaciones de violencia.

El reclamo de las organizaciones por el retiro del Estado

La Casa del Encuentro cuestionó la falta de políticas públicas y advirtió sobre el impacto de los discursos que niegan las desigualdades de género.

Ada Rico, presidenta de la asociación civil, expresó a Crónica su preocupación por el crecimiento de la violencia y la falta de respuestas. También remarcó que las organizaciones de la sociedad civil asumieron tareas de investigación, denuncia y acompañamiento que, según sostuvo, no deberían reemplazar las obligaciones estatales.

“Las políticas públicas no son un gasto innecesario, son derechos”, planteó Rico. Además, reclamó redes de contención, educación, prevención, justicia y un Estado presente para evitar nuevas víctimas.

Insistió en que la violencia de género no constituye un problema individual, sino social y político. “No le pasa a una, nos pasa a todas”, expresó al convocar a sostener el compromiso colectivo.

En la misma línea, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, junto a la Universidad Nacional del Delta, cuestionó el desmantelamiento de las políticas de prevención, atención y protección.

El documento advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 no contempla partidas específicas para programas como la Línea 144 y Acompañar. También señaló que el ajuste económico y la precarización profundizan las desigualdades y limitan la autonomía de las mujeres.

“Registramos 273 víctimas letales de la violencia de género entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026: una cada 29 horas. A esto se suman 373 intentos de femicidio y femicidio vinculado, uno cada 21 horas. Octubre fue el mes más violento del año, con 46 víctimas letales. Nos preocupa especialmente el recrudecimiento de las violencias machistas en un contexto de desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenirlas y erradicarlas”, dijo a Crónica Raquel Vivanco fundadora y directora del Observatorio Ahora Que Si Nos Ven.

“El 67% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas y el 64,1% de los crímenes ocurrió en sus hogares o en viviendas compartidas con el agresor. Además, 34 víctimas habían denunciado previamente y 21 contaban con medidas judiciales. Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección”, agregó.

“Sin embargo, el Gobierno de Milei avanza en sentido contrario. El ajuste, el endeudamiento y la precarización de nuestras vidas profundizan las desigualdades, limitan nuestra autonomía económica y obstaculizan nuestras posibilidades de salir de situaciones de violencia. Por eso sostenemos que el ajuste también es violencia y que el Estado es responsable”, afirmó Vivanco.

La preocupación por un fallo que podría modificar el alcance del agravante de femicidio

Otro de los puntos que genera inquietud entre las organizaciones es una discusión judicial vinculada con el alcance del agravante de femicidio.

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advirtió que la Corte Suprema debe resolver un planteo en la causa por el femicidio de Julieta González, que podría restringir la aplicación de esa figura a los crímenes cometidos por parejas o exparejas.

La posibilidad encendió las alarmas porque, según explicaron las organizaciones, la violencia femicida no ocurre exclusivamente dentro de relaciones sentimentales estables. También puede aparecer en vínculos ocasionales y en ataques perpetrados por personas que no tenían una relación previa con las víctimas.

Marcela Morera, integrante de Familiares Atravesados por el Femicidio, explicó a Crónica que el 25 de noviembre es una de las tres fechas emblemáticas en las que salen a las calles para reclamar. Las otras dos son el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el 3 de junio, cuando se realiza la movilización de Ni Una Menos.

Morera también manifestó su preocupación por el caso de Julieta González y por las consecuencias que podría tener una interpretación restrictiva del agravante. Según sostuvo, limitarlo a los crímenes cometidos por parejas o novios dejaría afuera otras situaciones de violencia extrema.

Un 25 de noviembre para recordar a las víctimas y exigir respuestas

La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vuelve a reunir a organizaciones, familiares y sobrevivientes alrededor de un reclamo común: el derecho a vivir sin miedo.

Las cifras del último año, los resultados de los estudios sobre violencia y las advertencias sobre el retroceso de las políticas públicas muestran que la problemática continúa atravesando distintos ámbitos de la vida social.

Desde La Casa del Encuentro remarcaron que las estructuras que sostienen las violencias no son genéticas, sino que se construyen a través de factores sociales, culturales, educativos, económicos, políticos y simbólicos. Por eso, sostuvieron que la erradicación requiere el compromiso de toda la sociedad.

El mensaje de las organizaciones también apunta a quienes atraviesan situaciones de violencia: nadie debería enfrentar ese proceso en soledad. La asistencia, las redes de acompañamiento y las políticas de protección son herramientas fundamentales para poder salir de esas situaciones.

Hay una pregunta que sigue sin respuesta: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que la violencia de género deje de ser una realidad cotidiana?