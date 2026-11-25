Con el objetivo de revertir décadas de dependencia de las regalías hidrocarburíferas, el Gobierno de Santa Cruz busca diversificar su matriz productiva mediante una articulación directa con el sector privado.

En una entrevista “Ser Industria”, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, analizó los ejes de esta transición económica. El plan abarca desde las primeras pruebas de siembra de cereales y el aprovechamiento del guanaco hasta la reactivación portuaria y el desarrollo de la industria naval.

También abordó el escenario complejo que atraviesa la provincia tras la salida de YPF de los yacimientos convencionales. Asimismo, detalló los costos logísticos que hoy frenan el desarrollo de Palermo Aike frente a Vaca Muerta y las gestiones para abrir nuevos mercados de exportación en Oriente y Europa.

Producción y trabajo

-Vemos una intensa política de desarrollo productivo en la provincia. ¿Cuál es el principio que los guía?

–Lo más importante es la decisión política del gobernador Claudio Vidal de modificar la matriz productiva extractiva y transformarla en una provincia que recupere actividades que fueron tradicionales, como la ganadería ovina, que viene perdiendo territorio y avance también en el aprovechamiento del guanaco, que se encuentra en grandes cantidades y es competencia directa para la producción ovina. También estamos comenzando a trabajar de primera mano cuestiones que la provincia nunca había tenido en cuenta, como la siembra de cereales.

– ¿Cómo abordan este tema?

– A principios de este año, Santa Cruz cosechó avena, centeno y otros cereales, algo que era impensado. Estamos realizando diferentes pruebas acompañados por el INTA, otros organismos nacionales y el Consejo Agrario Provincial.

También estamos gestionando incorporar una fábrica de alimentos balanceados. Estamos encarando cuestiones que durante muchísimo tiempo se pensaron como imposibles y se abandonaron, porque se generó una dependencia prácticamente exclusiva de las regalías hidrocarburíferas.

– Están explorando nuevas alternativas…

– Tenemos un potencial maravilloso, un litoral marítimo amplísimo, una cordillera extraordinaria, siete parques nacionales. El desarrollo del turismo es posible, tenemos pesca, puertos y zonas francas…. Las oportunidades de desarrollo son increíbles y únicas. Somos capaces de producir energía y alimentos, que es lo que busca el mundo. Hay que poner a andar esa máquina.

¿El estado provincial se involucra en todos esos ámbitos?

-El gobernador lo dice permanentemente: todo se hace en sinergia con el sector privado. Un ejemplo es la decisión política que nos ha traído hasta acá, retomar una obra que estuvo paralizada durante casi 20 años, como el astillero de Caleta Paula, en la ciudad de Caleta Olivia.

Son decisiones importantes en un lugar donde la salida de YPF de los yacimientos convencionales, a partir de una decisión del Gobierno nacional, generó desempleo y mucha incertidumbre.

El trabajo con la industria naval, la recuperación de nuestros puertos y la posibilidad de agregar valor a la extracción de nuestros recursos naturales son parte del rumbo que tomó Santa Cruz.

El futuro de la energía

-¿Después del retiro de YPF la mirada está en Palermo Aike?

-Hay algunos resultados que indican que sería muy viable. Nosotros le decimos “la ternerita“, porque es una formación más chica que Vaca Muerta.

Por el momento, el mayor inconveniente es el gran auge que tiene Vaca Muerta. Por razones logísticas y geológicas, desarrollar Palermo Aike resulta prácticamente tres o cuatro veces más costoso.

Sin embargo, es un recurso que nos va a posicionar muy bien en el futuro. Ojalá en algún momento haya una decisión de inversión. El mercado es muy fluctuante y esperamos poder decir que tenemos esta oportunidad más cerca de lo que está hoy.

-¿Podría decirse que es una reserva?

-Si, pero tenemos oportunidades increíbles relacionadas con la energía eólica y el desarrollo del hidrógeno verde y azul.

Nuestros puertos están ligados a este plan estratégico de desarrollo y estamos dentro del listado de provincias consideradas para el desarrollo de data center.

Además, somos la primera provincia exportadora de oro y plata de Argentina. Lamentablemente, durante más de 30 años la provincia no supo desarrollar actividades sustentables en el tiempo y ese ha sido el gran error. La política no supo atender estas necesidades. Nos falta mucha infraestructura y estamos trabajando estratégicamente en este sentido.

La Legislatura sancionó una Ley de Promoción Industrial que nos posiciona como un lugar atractivo para inversiones en energía, hidrocarburos y minería y estamos trabajando en materia pesquera y portuaria con una inversión relacionada con lo que se denomina 100% Fish, con lo cual nos estamos convirtiendo en un polo merlucero muy atractivo.

Tenemos un puerto muy característico de congelado y otro de fresco. Nuestros recursos en las costas, tanto dentro de las 12 millas provinciales como también en aguas nacionales, vienen siendo elegidos. Hay mucho trabajo por delante.

Puerto Deseado, uno de lso puertos de mayor actividad con las descargas pesqueras del país.

Desarrollo marítimo

– ¿Están invirtiendo en los puertos?

-Sí, fundamentalmente en infraestructura, es algo necesario para que lleguen las inversiones.

Puerto Deseado es maravilloso, de aguas profundas, estratégico y muy elegido para la pesca del langostino. Tiene dos sitios y uno de ellos, de transición, no tuvo mantenimiento durante prácticamente 30 años. Hoy necesita una inversión muy significativa.

Firmaremos el inicio de los trabajos, es una de las obras más grandes que va a tener el Ejecutivo provincial y se realizará con recursos de la provincia.

También avanzamos muchísimo en obras para mejorar las defensas del puerto de Caleta Paula y tenemos que mejorar el trabajo en Punta Quilla, uno de los puertos más importantes de la provincia, que actualmente trabaja únicamente con servicios para las plataformas offshore.

Realmente tenemos muchas oportunidades para dar un salto de calidad en materia de generación de empleo genuino de la mano del sector privado.

En Santa Cruz hay un Estado acompañando con las medidas necesarias para que esto suceda.

Las primeras descargas del 2026 de langostino en Puerto Deseado. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

-¿Trabajan el tema de la sostenibilidad, teniendo en cuenta el acuerdo con la Unión Europea?

-Lo estamos abordando desde distintos aspectos.

Vengo de la primera edición de Argentina Alimenta, que se realizó en La Rural de Palermo y te voy a dar un ejemplo de cómo venimos trabajando. Santa Cruz viene haciendo un camino relacionado con sus exportaciones y con los requerimientos de los países que importan nuestros productos. Un ejemplo es el cordero patagónico, estamos trabajando en la ganadería ovina en la denominación de origen, también de la cereza de la zona norte de la provincia y tenemos el sello de nuestro langostino salvaje e incluso con el aprovechamiento del guanaco.

Estamos avanzando en este camino, que va a permitir posicionar la comercialización de nuestros productos a nivel nacional e internacional.

Otro aspecto es la ayuda que brindamos a nuestros emprendedores, empresas y pequeños productores a certificar sus productos y establecimientos que permiten la comercialización en el mercado nacional.

Comercio exterior

-¿Y en relación a los mercados externos?

-Por primera vez Santa Cruz tiene un área de Comercio Exterior y venimos reuniéndonos con embajadas, desarrollando un trabajo muy interesante que nunca se había hecho en la provincia.

El año pasado, cuando el gobernador pidió que se sume a la Rural no solamente la actividad ganadera sino también toda la actividad productiva, logramos identificar que solamente cuatro productores de la provincia tenían productos con valor agregado y certificaciones que les permitían comercializar.

Hoy tenemos 40 y 14 participaron en las rondas de negocios de Argentina Alimenta. Elaboramos un catálogo con todos estos productos, venimos trabajando con las certificaciones y los requisitos necesarios para que nuestros productos, incluso los orgánicos, puedan llegar a nuevos mercados. Después viene el diálogo con el país que está interesado en nuestros productos.

En diciembre nos reuniremos con la Embajada de Emiratos Árabes. Hay requerimientos específicos en Oriente y es un mercado muy interesante para nosotros. Es un destino importador de alimentos que puede generar oportunidades importantes. Son semillas que probablemente germinen y cuyos frutos podamos ver dentro de algunos años.

-¿Desde Santa Cruz es posible agregar valor a la materia prima?

-Ese camino nos viene costando un poco más. Es difícil pensar en la creación de una gran industria en un lugar que no va a tener mucho consumo interno y que, además, está ubicado en una región que implica un alto costo logístico.

Por eso es muy estratégico el trabajo que estamos haciendo y creo que vamos a llegar a muy buen puerto. Nuestro gobernador es el primero que va impulsando a cada uno a animarse para que los productos de excelencia que tenemos en Santa Cruz estén en las góndolas nacionales y por qué no, en cualquier lugar del mundo.

-El cabotaje fluvio-marítimo es una demanda desde Misiones hasta Tierra del Fuego. ¿Es posible establecerlo?

-Es la pata que nos falta. Hacer de nuestros puertos terminales multimodales es un sueño y hay privados interesados. Necesitamos más gente que se anime a confiar en este modo de transporte. Creo que pasa por ahí. Tenemos que seguir aunando esfuerzos entre las provincias y entender que se trata de un desarrollo federal. Creo que ahí va a estar la clave para que esto pueda ser una realidad.