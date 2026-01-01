Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 2026 se conmemora el inicio de la provincialización de Santa Cruz, proceso que transformó el antiguo Territorio Nacional de Santa Cruz en una provincia autónoma de Argentina, culminando el 28 de noviembre de 1957 con la sanción de su Constitución Provincial, lo que permitió un gobierno democrático y soberano, y marcó un hito institucional con la asunción del primer gobernador constitucional en 1958.

Santa Cruz existió como Territorio Nacional desde 1884, bajo la Ley N° 1532, para integrar la Patagonia y promover la explotación ovina. El 28 de noviembre de 1957, una Convención Constituyente sancionó la primera Constitución Provincial, estableciendo un sistema democrático y federal para la región.

Momento de la jura de Mario Cástulo Paradelo como primer Gobernador de Santa Cruz, el 1° de mayo de1958. (Foto: Familia Paradelo, Mi Río Gallegos).

Este acto significó que Santa Cruz se constituyó como una provincia soberana, con sus propios derechos y deberes, integrándose plenamente a la Nación Argentina. El 1° de mayo de 1958, asumió Mario Cástulo Paradelo, el primer gobernador elegido democráticamente, iniciando un nuevo ciclo institucional.

De esta forma, la provincialización fue el paso fundamental para que Santa Cruz dejara de ser un territorio administrado por el gobierno nacional y se convirtiera en una provincia con autogobierno, participando activamente en el sistema federal argentino.

Mediante decreto-ley N° 21178 del 22 de noviembre de 1956, se modificó la ley N° 14408, anulándose la Provincia de Patagonia y creándose la Provincia de Santa Cruz. En el mapa, cómo se consideraba hasta esa fecha a la región.

¿Por qué 70 años este 2026? La provincialización de Santa Cruz el 22 de noviembre de 1956 fue el proceso legal que, tras la creación de la efímera Provincia de Patagonia en 1955, se disolvió esta última y elevó al antiguo Territorio Nacional de Santa Cruz a la categoría de provincia, estableciendo a Río Gallegos como capital provisional mediante el Decreto-Ley 21178 del 22 de noviembre de 1956, durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu, marcando el inicio de su autonomía.

70 años, por Ley

En este contexto, en la Cámara de Diputados ya se presentó un proyecto pidiendo declarar el año 2026 como año conmemorativo por los 70 años de la provincialización del territorio de Santa Cruz.

“Dispónese que durante el año 2026 toda la documentación oficial a utilizar en la Administración Pública Provincial, centralizada y descentralizadas, así como los Entes Autárquicos dependientes de ésta, Empresas y Sociedades del Estado, deberán llevar impresa en el margen superior derecho como membrete la leyenda: “2026 – A 70 años de la provincialización del territorio de Santa Cruz”, sostiene el mismo.

En la Cámara de Diputados se presentó un proyecto para conmemorar este año como el 70 de la provincialización. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

El proyecto de Ley, de la legisladora Lorena Ponce (Unión por la Patria) impulsa la memoria por la provincialización de Santa Cruz, cuya conmemoración de 70 años tendrá lugar en 2026, no es solo un hito institucional: “es un símbolo profundo de identidad, pertenencia y construcción colectiva. Representa el camino que nuestro pueblo ha recorrido para forjar una provincia que, con esfuerzo, sacrificio y convicción, logró consolidarse y crecer aun en los contextos más difíciles”, sostiene.

También señala que a lo largo de estas siete décadas, “Santa Cruz ha demostrado que, aun cuando el devenir se vuelve duro, la unidad, el trabajo conjunto y la búsqueda de consensos son las herramientas que permiten avanzar. Nuestra historia reciente nos recuerda que cuando los santacruceños y santacruceñas se unen en objetivos comunes, es posible sostener y proyectar una provincia rica, próspera y con futuro”.

Por ello, “declarar el año 2026 como año conmemorativo y visibilizarlo a través del membrete en la documentación oficial no solo honra nuestra memoria colectiva, sino que reafirma un mensaje esperanzador: que juntos, aunando esfuerzos y priorizando el bienestar de todos los habitantes, Santa Cruz puede seguir construyéndose como la provincia que soñamos”, dice finalmente.