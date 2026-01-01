Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Wanda Nara volvió al centro de la escena al mostrar cómo vivió la última noche de 2025 rodeada de su círculo más cercano; aunque eligió un clima familiar y emotivo para cerrar el año, no faltaron los guiños que reactivaron la conversación sobre su relación con Martín Migueles y las versiones de crisis que habían circulado en los últimos días.

Instalada en Punta del Este, la modelo utilizó sus redes para compartir varias historias en las que dejó ver una jornada al aire libre, con naturaleza, risas y momentos de complicidad; en esta misma línea, también apareció Migueles, lo que fue leído por muchos como una clara señal de reconciliación tras la filtración de audios que había puesto a la pareja en el ojo de la tormenta.

Lejos de los escándalos, Wanda apostó por una estética veraniega y relajada: ropa blanca, abrazos, imágenes familiares y escenas distendidas junto a sus hijos; en ese contexto, eligió acompañar las fotos con un mensaje cargado de significado: “Les deseo, a todos, un feliz fin de año rodeados de amor y de los únicos valores de la vida, la familia. Esta casa era mi sueño, la compré sola y para que mis hijos tengan un lugar donde venir, cada año de sus vidas, a coleccionar recuerdos inolvidables”.

En otra publicación, profundizó ese tono íntimo y dejó, en claro, quiénes ocupan hoy el centro de su vida. “La casa es increíble, pero, sin todos adentro, no sería nada: mamá, papá, hermana, mis cinco hijos y mi amor hacen que sea el mejor fin de año; así lo despido y así empiezo con mis amores verdaderos”, expresó.

El cierre, llegó con una postal aún más elocuente: Wanda y su pareja abrazados dentro del agua, sonrientes y relajados, acompañados por una frase que volvió a encender lecturas y especulaciones. “Gracias 2025 por tanto amor verdadero”, escribió la conductora, dejando en claro que, fiel a su estilo, incluso en la despedida del año, nunca pasa desapercibida.

