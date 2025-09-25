5 financieras prestan de $6 hasta $30 millones: condiciones y requisitos

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un contexto económico tan dinámico como en el que vivimos, los préstamos se convirtieron en una herramienta fundamental ya sea para concretar proyectos, hacer frente a imprevistos o potenciar un emprendimiento.

Frente a este escenario, los bancos tradicionales y las nuevas plataformas digitales ofrecen diferentes propuestas, con montos que van desde cifras chicas hasta préstamos millonarios.

Los 5 destacados son:

Préstamos en BBVA Argentina

Préstamos en Naranja X

Préstamos en Banco de la Nación Argentina (BNA)

Préstamos en Santander Argentina

Préstamos en Moni

Préstamos en BBVA Argentina

El banco BBVA es uno de los más activos en el segmento de préstamos personales, con opciones tanto para clientes como para quienes todavía no tienen una cuenta.

Montos disponibles: hasta $40.000.000 vía online, y hasta $70.000.000 para gestiones en sucursal.

hasta $40.000.000 vía online, y hasta $70.000.000 para gestiones en sucursal. Plazos: de 6 a 60 meses, con tasa fija y sistema francés.

de 6 a 60 meses, con tasa fija y sistema francés. Requisitos: tener entre 18 y 74 años, DNI vigente, antigüedad laboral mínima de 3 meses si cobras sueldo en BBVA (1 año en otro banco), y para autónomos, entre 1 y 2 años de actividad.

tener entre 18 y 74 años, DNI vigente, antigüedad laboral mínima de 3 meses si cobras sueldo en BBVA (1 año en otro banco), y para autónomos, entre 1 y 2 años de actividad. Costos: no hay gastos de otorgamiento; la cancelación anticipada tiene un costo del 4 % + IVA si se hace antes de los 180 días; después, es gratuita.

Podes conocer opiniones sobre este préstamo en este link.

Préstamos en Naranja X

Naranja X es una de las fintech más activas en el mercado argentino. Al ofrecer la posibilidad de acceder a préstamos 100% online y aun sin historial bancario robusto, es una opción muy utilizada por monotributistas y pequeños emprendedores.

Montos y plazos: hasta $9.000.000, con devoluciones de hasta 42 cuotas fijas.

hasta $9.000.000, con devoluciones de hasta 42 cuotas fijas. Requisitos: ser mayor de edad, contar con DNI vigente, una cuenta activa en la app y sacarte una selfie para validar tu identidad.

ser mayor de edad, contar con DNI vigente, una cuenta activa en la app y sacarte una selfie para validar tu identidad. Tasas: la TNA parte de alrededor del 59%.

la TNA parte de alrededor del 59%. Solicitud: a través de la app, se puede simular el préstamo sin afectar el scoring y cancelar anticipadamente sin penalización.

Podes conocer más sobre el préstamo de Naranja X en este link.

Préstamos en Banco de la Nación Argentina (BNA)

El Banco Nación tiene uno de los montos más altos y su oferta de préstamos personales se ajusta a distintos perfiles de clientes.

Montos disponibles: hasta $50.000.000.

hasta $50.000.000. Plazos: hasta 72 meses, con amortización en sistema francés y débito automático.

hasta 72 meses, con amortización en sistema francés y débito automático. Condiciones: DNI vigente, Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC y la cuota mensual no puede ser mayor al 30-35 % de los ingresos

DNI vigente, Certificado de Cumplimiento Censal del INDEC y la cuota mensual no puede ser mayor al 30-35 % de los ingresos Tasas: la tasa nominal anual es del 83 % aproximadamente, con un costo financiero total que puede llegar al 200 % en los plazos más largos. Para jubilados y pensionados existen opciones más blandas, con TNA del 60 %.

Podés conocer más sobre el Certificado de Cumplimiento Censal acá.

Préstamos en Santander Argentina

Santander ofrece una de las propuestas más variadas del mercado con préstamos personales, prendarios para la compra de autos e hipotecarios UVA.

Préstamos personales: los montos dependen de tus ingresos y calificación crediticia, con plazos de 3 a 72 meses y una TNA entre 31 % y 43 %.

los montos dependen de tus ingresos y calificación crediticia, con plazos de 3 a 72 meses y una TNA entre 31 % y 43 %. Préstamos prendarios: montos de entre $2.000.000 y $57.000.000, con plazos de 12 a 60 meses. Entre las condiciones, se exige antigüedad laboral de al menos 6 meses y un ingreso neto desde $410.000.

montos de entre $2.000.000 y $57.000.000, con plazos de 12 a 60 meses. Entre las condiciones, se exige antigüedad laboral de al menos 6 meses y un ingreso neto desde $410.000. Préstamos hipotecarios UVA: con plazo de hasta 30 años, tasas fijas iniciales del 10,5% o el 12%, y relación cuota/ingreso que no puede superar el 25%.

Si querés saber más sobre los créditos UVA, te recomendamos esta nota.

Préstamos en Moni

Otra fintech que ganó terreno es Moni, por su rapidez de otorgamiento en los préstamos y la posibilidad de gestionar todo desde el celular.

Montos y plazos: hasta $2.420.000, con devoluciones de hasta 12 cuotas (según tu perfil).

hasta $2.420.000, con devoluciones de hasta 12 cuotas (según tu perfil). Requisitos: ser mayor de edad, residir en Argentina, contar con ingresos comprobables, tener cuenta bancaria propia (no asociada a planes sociales) y DNI vigente.

Para saber más sobre cómo las fintech pueden ayudarte con un crédito, este link.

Comparativa rápida

Si ponemos todas las propuestas sobre la mesa, las diferencias son claras. BBVA y Santander ofrecen montos altos y diversos tipos de préstamos, pero exigen ingresos elevados y antigüedad laboral. El Banco Nación tiene los préstamos personales más altos, aunque con tasas elevadas y requisitos estrictos en cuanto a capacidad de pago.

Por su parte, las fintech como Naranja X y Moni, con montos más acotados, sobresalen por la agilidad del proceso y la ausencia de trámites presenciales.

Afortunadamente, la oferta de préstamos en Argentina en 2025 es amplia y diversa. Antes de decidirte, conviene evaluar tres factores básicos: el monto que necesitas, el plazo que podes asumir y tu verdadera capacidad de pago.

Además, es clave prestar atención al Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), que incluye no solo la tasa sino también gastos y comisiones.

Si tenes la posibilidad de simular tu préstamo en cada entidad, hacelo: la tasa y condiciones pueden variar mucho según tu perfil.