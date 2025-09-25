Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras un largo juicio, Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi; después de días de calma, se dio a conocer la primera foto del empresario en prisión.

La imagen la mostraron en “LAM” (América TV) y contaron algunos detalles más sobre esta situación. “Solo es visitado por sus actuales suegros, su mujer y su madre, que fue una sola vez”, anunció el informe que presentaron en el programa de Ángel de Brito.

Por otro lado, Mauro Szeta, indicó: “Es la misma cárcel donde está el padre Grassi y pasó, por ahí, Fabián Tablado”.

Respecto al estado anímico del exmarido de la modelo y conductora, el periodista, reveló: “Está muy mal; la mamá está muy enferma y, solamente, fue una sola vez a verlo. No quiere dar entrevistas ni notas. La defensa busca la nulidad de la sentencia”.

La respuesta de Julieta Prandi a Wanda Nara luego de que se comparara con ella

Julieta Prandi decidió expresarse después de la polémica generada por las declaraciones de Wanda Nara, quien la mencionó para explicar una supuesta situación de violencia vivida en su relación con Mauro Icardi; la modelo habló en una entrevista televisiva, donde explicó cómo avanza su causa judicial y aprovechó para dar un consejo contundente.

La semana pasada, Wanda sorprendió al compararse con Prandi al asegurar que “también había sido secuestrada y abusada”; estas declaraciones llamaron la atención y despertaron críticas, lo que motivó que la protagonista de una de las causas más resonantes de violencia de género en los últimos años hablara públicamente.

Julieta, que consiguió Contardi fuera condenado a 19 años de prisión por abuso, señaló que su proceso continúa en etapa de definición, aunque confía en que la sentencia se mantendrá firme. “Es prácticamente imposible que prospere la apelación, ya que todo fue discutido y comprobado hace más de un año; lo que uno busca es poder cerrar esa etapa y continuar con la vida”, dijo, con firmeza.

Qué dijo Julieta Prandi de las declaraciones de Wanda Nara

Con respecto a Nara, evitó polemizar directamente, pero dejó una reflexión clara. “Lo que siempre digo es que “el camino es largo”; fueron cinco años de pericias, estudios, audiencias y tratamientos; es doloroso, pero se puede lograr Justicia”, aseguró. Su consejo resonó como una advertencia para cualquier víctima que busque iniciar una denuncia: el proceso no es inmediato, pero puede brindar un cierre y reparación.

También, la modelo destacó que, actualmente, busca mantener un bajo perfil, enfocada en su vida personal y profesional lejos de la exposición mediática. “Me escriben muchos, pero no quiero estar en programas de televisión; ya pasé por eso y, ahora, prefiero concentrarme en lo mío… Solo digo que si Wanda empieza este camino, sepa que es duro, pero no imposible”, cerró.

