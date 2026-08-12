70 años de la Cooperadora del Hospital Gutiérrez La institución celebra siete décadas de trabajo junto al hospital pediátrico con una Gala Anual Solidaria este lunes 17 de agosto en el Teatro Colón y avanza con la remodelación integral del Pabellón Gómez, una obra de más de USD 8 millones.

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Hace 70 años, un grupo de personas se organizó para ayudar a los chicos afectados por un brote de poliomielitis. De aquella iniciativa nació la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez, que desde entonces convirtió la solidaridad en obras, equipamiento y asistencia para miles de familias.

El aniversario tendrá su celebración central este lunes 17 de agosto, a las 20, en el Teatro Colón, con una nueva Gala Anual Solidaria, un encuentro que reúne a artistas, empresarios, donantes e instituciones con un objetivo concreto: recaudar fondos para seguir mejorando el Hospital Gutiérrez.

La gala contará con producción artística de Lito Vitale y Ezequiel Silberstein y la participación de Elena Roger, Sandra Mihanovich, Juan Carlos Baglietto, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Jairo y Leo Sujatovich. La conducción estará a cargo de Verónica Varano y Julián Weich, mientras que Mariana Fabbiani, madrina de la Cooperadora, acompañará la celebración.

Una colecta que se convirtió en historia

La Cooperadora nació en 1956, cuando una epidemia de poliomielitis movilizó a un grupo de personas que comenzó a recaudar fondos para atender a los niños afectados.

Con ese primer capital, la organización comenzó a aportar medicamentos, elementos de rehabilitación y recursos para mejorar la atención. También financió la construcción de la primera Escuela Hospitalaria.

Con el paso de los años, esa tarea se transformó en obras y equipamiento para distintos sectores del hospital. Entre otros proyectos, la Cooperadora acompañó la renovación de áreas de Terapia Intensiva, Esterilización, Investigación Traslacional, Oncología, Neurocirugía, Diagnóstico por Imágenes y Consultorios Externos.

La historia es, en definitiva, la de una comunidad que durante décadas decidió involucrarse para mejorar un hospital público.

Un hospital que atiende a chicos de todo el país

El Hospital General de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez es uno de los principales centros pediátricos de alta complejidad de la Argentina.

Su historia comenzó en el siglo XIX y la sede actual, sobre la calle Gallo, fue inaugurada en 1896. Desde entonces, el hospital se convirtió en una referencia de la pediatría y en un centro de atención para familias provenientes de distintos puntos del país.

GRUPO OLMOS acompañará a la Cooperadora en esta celebración.

Hoy recibe cerca de 3.000 pacientes por día, realiza más de 7.000 cirugías al año y registra más de 22.000 internaciones anuales. Es atención pública y gratuita para miles de niños y sus familias.

La obra que mira hacia el futuro

El aniversario encuentra a la Cooperadora frente a un nuevo desafío: la remodelación integral del histórico Pabellón Gómez, considerada la obra más importante de sus 70 años.

El proyecto contempla la renovación de 3.200 metros cuadrados distribuidos en tres niveles y tendrá impacto directo sobre más del 40% de la capacidad de internación del Hospital Gutiérrez.

El nuevo espacio contará con habitaciones individuales con baño privado, sectores preparados para el acompañamiento de las familias, nuevos laboratorios y consultorios, estaciones abiertas de enfermería y áreas de soporte.

La inversión supera los USD 8 millones y busca mejorar no sólo las condiciones edilicias, sino también la experiencia de los chicos y sus familias durante una internación.

GRUPO OLMOS junto a la Cooperadora

GRUPO OLMOS acompañará a la Cooperadora en esta celebración. Autoridades del holding y de distintas compañías que lo integran estarán presentes en la gala del Teatro Colón, como parte del apoyo a una iniciativa vinculada con la salud pública y la atención de niños de todo el país.

El acompañamiento se suma a una celebración que tiene una mirada puesta en el pasado, pero también en lo que viene: seguir generando recursos para que el Hospital Gutiérrez pueda contar con mejores espacios, equipamiento y condiciones de atención.

En 1956, todo comenzó con una colecta.

Setenta años después, esa solidaridad puede convertirse en algo muy concreto: una habitación renovada, un equipo nuevo, una obra terminada o mejores condiciones para que un chico y su familia atraviesen una internación.

Cómo colaborar

Quienes quieran conocer las distintas formas de colaborar con la Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez pueden hacerlo a través de:

Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez

Email: desarrollo@coophospitalninos.org.ar

Teléfono: +54 9 11 3906-7730