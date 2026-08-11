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La incertidumbre generada por el devastador terremoto que sacudió a Colombia también llegó hasta Santa Cruz. En las últimas horas, vecinos de Las Heras manifestaron su preocupación por la falta de contacto con Gonzalo Galván, un reconocido psicólogo que vivió y desarrolló parte de su carrera profesional en esa localidad y que desde hace varios años reside en territorio colombiano.

La inquietud fue dada a conocer por FM Las Heras 92.1, del Grupo La Opinión Austral, a través del periodista Jorge Bilbao, al que acudieron personas allegadas al profesional luego de intentar comunicarse con él sin obtener respuesta desde que ocurrió el sismo.

Ante esa situación, solicitaron la colaboración de la comunidad para tratar de confirmar su estado de salud. El pedido está dirigido especialmente a quienes mantengan contacto reciente con Galván o tengan información que permita llevar tranquilidad a sus familiares y amigos. “La intención es únicamente saber que se encuentra bien y transmitir esa tranquilidad a quienes, desde Argentina, están preocupados por su situación“, señalaron desde la emisora.

El pedido no responde a información que indique que el psicólogo se encuentre entre las víctimas o las personas afectadas por el terremoto, sino a la imposibilidad de establecer comunicación con él en las horas posteriores al desastre.

Quién es Gonzalo Galván

Hace un tiempo atrás, en la red social de la clínica donde se desempeña, Galván manifestó en un video: “Soy psicólogo clínico, investigador y director académico con trayectoria internacional, especializado en integrar ciencia, práctica clínica y estrategia institucional para producir resultados reales en salud mental”.

Asimismo, señaló: “A lo largo de mi carrera he trabajado en los niveles más exigentes de la profesión: formación doctoral, dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. He publicado más de 50 trabajos científicos y colaborado con universidades, hospitales y equipos profesionales en distintos países, contribuyendo al desarrollo de programas, formación avanzada y soluciones aplicadas en contextos complejos.

Luego, agregó: “Mi trabajo se centra en un punto específico donde pocos profesionales operan: el lugar donde el conocimiento debe convertirse en decisiones efectivas. Especialmente en áreas de alta complejidad como adicciones, trauma y salud mental avanzada, mi enfoque combina precisión clínica, rigor metodológico y criterio estratégico”.

También brindó precisiones sobre otros aspectos de su desempeño laboral: “No me defino por títulos ni cargos, sino por la capacidad de elevar estándares, optimizar procesos y aportar claridad experta allí donde las decisiones requieren fundamento sólido”. Y subrayó: “Colaboro con instituciones y profesionales que entienden que el futuro de la salud mental no depende solo de buenas intenciones, sino de dirección técnica, pensamiento crítico y liderazgo informado. El conocimiento tiene valor cuando sabe aplicarse con criterio“.

Cabe destacar que La Opinión Austral llamó al celular de Gonzalo Galván, el número que aparece en sus redes y en el perfil profesional en Linkedin. Sólo apareció la voz de un contestador automático: “La característica solicitada no existe“.

Un terremoto que mantiene en vilo a Colombia

La preocupación surge en un contexto de enorme conmoción en Colombia, donde un terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, y provocó una de las mayores tragedias naturales de los últimos años en ese país. El movimiento sísmico dejó decenas de muertos, centenares de heridos y severos daños en viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura, mientras continúan las tareas de rescate y la búsqueda de personas desaparecidas. Además, durante las últimas horas se registraron numerosas réplicas que mantienen en alerta a la población.

En ese escenario, familiares y amigos de argentinos que residen en distintas ciudades colombianas continúan intentando restablecer el contacto con sus seres queridos, en medio de las dificultades ocasionadas por las interrupciones en los servicios de comunicaciones y la emergencia que atraviesa el país.