El actor de “Argentina, tierra de amor y venganza” (ATAV), Mariano Muente, falleció a los 52 años. A través de un comunicado, la Asociación Argentina de Actores anunció la desgarradora noticia.

El posteo de la Asociación Argentina de Actores para despedir a Mariano Muente

En la publicación, escribieron: “Despedimos a nuestro afiliado, el actor y director Mariano Muente. Llevó adelante una nutrida trayectoria artística en teatro, cine, tv y publicidad”.

Y, continuaron: “En este duro momento, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

Detalles sobre la trayectoria actoral de Mariano Muente

Nació el 23 de enero de 1972.

Estudió actuación, dirección y puesta en escena en el estudio de Augusto Fernandes; además, se formó en “Clown” con Marcelo Zappalá, en canto con Juan Stein e hizo entrenamiento actoral con Diego Burzomi.

Su trayectoria teatral, incluye títulos como: “Closer”, “Spamalot”, “La celebración”, “Acreedores”, “Lés Miserables”, “Quetrenquetren, Estación Ilusión”, “De atrás para adelante”, “Casi normales”, “Desde mis ojos”, “Dentro del bosque”, “God of carnage”, “A musical evening of theatre”, “Evita”, “An afternoon of tea and poetry”, “Right on Broadway”, “Amadeus”; entre otras.

También, dictó clases de teatro y se desempeñó como director teatral, presentando espectáculos en BAC (British Arts Centre) y The Playhouse.

Entre sus trabajos en televisión y plataformas, se destacan: “María Marta, el crimen del country”, “Guapas”, “Ringo”, “Planners”, “Argentina, tierra de amor y venganza”, “Jardín de bronce”, “Farsantes”, etc. En cine, participó en los films “Arrebato” y “7 vidas”.

