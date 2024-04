La llegada de Constanza ‘Coti’ Romero a la casa de Gran Hermano (Telefe) logró desestabilizar a la jugadora más polémica, Juliana “Furia” Scaglione, quien, antes de confirmar que tiene leucemia, volvió a protagonizar una picante discusión con la rubia.

La fuerte pelea entre Coti y Furia de Gran Hermano

Los participantes estaban haciendo una actividad, la cual consistía en formar palabras; en un momento, tuvieron que escribir “microondas” y Coti le dijo a Nicolás Grosman que “llevaba una “h” en el medio”, situación que generó el enojo de Furia ya que terminaron perdiendo un punto.

“En tu defensa, vos lo escribiste bien y una bolud… te dijo que iba con “h””, le dijo Scaglione a Nicolas; ante esto, la correntina le pidió disculpas a su compañero y expresó: “Despacio, Juliana. Yo no soy ninguna bolud…”.

Y, continuó: “Yo fui la que se lo dijo, ¿por qué no sos más tranquila y decís las cosas bien?”; Juliana, la oyó, y le respondió: “No lo dije por vos”.

Por su parte, Constanza le volvió a pedir disculpas a Grosman por aconsejarlo mal y, el joven, aseguró: “Está bien. Es un juego”.

Sin embargo, Romero se quedó con bronca y le dijo a Furia: “No pasa nada, pero no son las formas de decir las cosas”, y, Scaglione, volvió a insistir. “No te lo dije a vos”, manifestó.

Pero, a la rubia, no le bastó esa respuesta, se paró y se dirigió hasta su “hermanita”. “Yo, no soy como vos y no voy a aguantar esas cosas”, aseveró.

“Bueno, mi amor, tranquila”, comentó Furia. Tras esa frase, Coti gritó: “Tranquila vos. Tranquilizate vos. A mí, no me faltes el respeto. Yo no soy Joel, Agostina o Catalina, eh”.

Furia de Gran Hermano contó que tiene leucemia

La jugadora, le informó a sus compañeros: “No tengo que hacer un tratamiento y, por ende, como es nivel uno y no estoy en el cuatro, puedo seguir estando acá adentro”.

Y, reveló: “Chicos, tengo leucemia grado 1”.

Luego, continuó: “No tengo que tratarlo, porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”.

“Puede ser que, a los cuarenta años, me pegue el nivel tres y bueno… cagamos. Pregunté “qué es lo que tengo que hacer” y es lo que hago: vida sana, que no fume tanto, porque ya saben lo que hace el cigarrillo, y no puedo entrenar lo que entrenaba antes; o sea, que no puedo ser atleta de alto rendimiento. Lo puedo hacer, pero no cagarme a palos como solía hacerlo”, confirmó.

Y, dio más detalles. “Me tengo que sacar sangre todos los meses, pero quédense tranquilos que estoy bien, porque, sino, no estaría acá adentro y me hubieran internado. Mi idea es seguir adelante con todo esto que es mi vida, igual que la de ustedes”, contó.

También, para dejar a todos tranquilos, aclaró: “Este juego no hizo nada para que yo esté así, obvio. Yo creo que es por todo lo que me aguanté de mi familia; es la bronca que me dieron muchas cosas que no perdoné. Tengo que liberarme, sanar, sacar toda la mierda y soltar todo”.

Finalmente, confesó: “Son mi familia, por más que no quiera admitirlo”.

¿Qué es la leucemia?

Es un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea; el tejido esponjoso que se encuentra dentro de los huesos y es responsable de la producción de células sanguíneas. En la leucemia, esta produce una cantidad excesiva de glóbulos blancos anormales, los cuales se multiplican sin control y desplazan a las células sanguíneas sanas.

¿Cuántos tipos de leucemia hay?

Existen dos clasificaciones principales de leucemia:

Leucemia aguda: progresa rápidamente y requiere tratamiento inmediato.

Fase de diagnóstico: la enfermedad se diagnostica por primera vez y no se ha iniciado ningún tratamiento.

Fase de remisión: la enfermedad ha desaparecido del torrente sanguíneo y la médula ósea después del tratamiento.

Fase de recaída: la enfermedad regresa después de un período de remisión.

Leucemia crónica: Se desarrolla más lentamente y puede no presentar síntomas durante un tiempo.

Fase crónica: en esta etapa, la cantidad de células leucémicas en la sangre y la médula ósea es relativamente baja.

Fase acelerada: la enfermedad progresa más rápidamente y los síntomas se vuelven muy notorios; la cantidad de células leucémicas en la sangre y la médula ósea aumenta.

Fase blástica: la enfermedad progresa a un ritmo acelerado y es muy grave; la cantidad de células leucémicas en la sangre y la médula ósea es extremadamente alta.

A su vez, estas dos categorías se subdividen en dos tipos según el glóbulo blanco afectado:

Leucemia mieloide : afecta a los glóbulos blancos mieloides, los cuales se convierten en glóbulos rojos o plaquetas.

: afecta a los glóbulos blancos mieloides, los cuales se convierten en glóbulos rojos o plaquetas. Leucemia linfoide: afecta a los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco que forma parte del sistema inmunitario.

¿Cómo se trata la leucemia?

El tratamiento depende del tipo de leucemia, la edad y la salud general del paciente.

Las opciones de tratamiento comunes, incluyen:

Quimioterapia: utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas.

Radioterapia: utiliza rayos X de alta energía para destruir las células cancerosas.

Terapia dirigida: ataca las células cancerosas específicas mediante medicamentos que bloquean su crecimiento y supervivencia.

Trasplante de células madre: reemplaza la médula ósea enferma por células madre sanas de un donante.

