Hace unos días, Fátima Flórez y Javier Milei anunciaron su separación. A través de de la red social “X”, el presidente dio un comunicado y aseguró que “a pesar de que ya no se encuentran más juntos, se siguen queriendo, respetando y admirando”. Por otro lado, la actriz habló en el programa “El Run Run del espectáculo” (Cronica), conducido por Fernando Piaggio y Lio Picoraro, e hizo unas sorprendentes declaraciones. También, su ex, el productor Norberto Marcos, comentó en Intrusos (América TV), comandado por Flor de la V, qué piensa sobre la ruptura.

¿Qué dijo Javier Milei sobre su separación de Fátima Florez?

Milei, comenzó escribiendo: “Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa; esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos”.

Y, para cerrar, aseguró: “Por eso, es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad, dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, respetamos y admiramos mutuamente”.

Las palabras de Fátima Flórez sobre su ruptura de Javier Milei

Fátima, comentó: “Somos dos personas que nos queremos mucho, nos divertimos, compartimos el mismo humor y gustos musicales, además de la espiritualidad”.

“Él, está muy ocupado. Como todos los argentinos, le deseó lo mejor y le brindó apoyo”, manifestó, y , agregó: “Desgraciadamente, por los tiempos de la vida, no podemos llegar a compartir el tiempo que merece una pareja”.

Aun así, Fátima hizo hincapié en que “el vínculo está intacto”. “Eso quiere decir, que nos seguimos queriendo como seres humanos y personas; nos respetamos y admiramos mutuamente”.

También, confirmó que “sigue en contacto con Milei“.

Por último, finalizó: “Soy muy pasional y me manejo con el corazón. Dios guía mi vida”.

Los polémicos dichos de Norberto Marcos, el ex de Fátima Flórez, sobre la actriz y Javier Milei

Norberto, informó: “Hace mucho tiempo que no tenemos contacto. Se dijo que “hablamos la semana pasada” y, la verdad, que no. No creo que sea el momento, ya que pasaron y se dijeron muchas cosas”.

Ante esto, aseveró: “Fue muy lindo, pero… ya pasó”.

Sobre la ruptura del presidente y la actriz, comentó: “Es una situación fea y si ella estaba enamorada, como la escuché decir mucho, seguro está haciendo el luto correspondiente y no la debe estar pasando bien”.

Y, luego, dio su punto de vista.“Es lógico; si lo veo como un ciudadano común, me parece bárbaro que el presidente priorice todos los problemas graves que tiene en este momento, pero, por otro lado, me pongo en el lugar de ella y qué se yo, si es mi mujer, es mi mujer, bánquensela”, sumó.

Por otro lado, se refirió a la posibilidad de volver a trabajar con Flórez. “Si nos ponemos de acuerdo, volvería a trabajar con Fátima. No se olviden que el negocio “Fátima Flórez” fue inventado y creado por mí. Lo que sigue usando, el formato, todo es mío y de ella. Lo bueno sería que nos juntáramos los dos y lo charláramos en persona, pero, por ese entorno del que hablamos, es medio imposible”.

También, reveló si está con alguien. “No estoy con nadie sentimentalmente, pero ya di vuelta la página. Me emociona recordarla… siempre, siempre. Ella fue el amor de mi vida, por supuesto. Pero ya está… Es pasado”.

Finalmente, agregó: “La relación que tuvimos amerita y merece que nos sentemos a tomar un café y charlemos. Creo que se va a dar en el futuro, con tiempo. Las cosas se tienen que enfriar y ya lo haremos. Sería bueno que sea lo antes posible para no llegar a pasar momentos feos”.

