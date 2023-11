Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El reconocido periodista Edi Zunino, quien atravesaba una dura enfermedad con la que luchaba hace un tiempo, murió a los 60 años.

La triste noticia fue confirmada por Jorge Fontevecchia, director de Perfil, mientras dialogaba con el periodista Ernesto Tenembaum.

“Me acaban de dar una noticia muy triste, murió Edu Zunino y no pude prestar atención a lo que me estabas diciendo“, expresó Fontevecchia. .

Durante su extensa trayectoria, Zunino se desempeñó como colaborador en los matutinos La Voz, fue redactor y director de la revista Noticias y se especializó en el periodismo político y de investigación, destacándose su participación en el equipo del caso por el crimen de José Luis Cabezas.

También, fue editor de la revista TXT, secretario general de redacción de Perfil, luego jefe de redacción y director en la Editorial.

Rodrigo Lloret, periodista e integrante del Comité Editorial Grupo Perfil, lo recordó en redes sociales: “En una gran entrevista de Ernesto Tenembaum a Fontevecchia sobre medios, política y periodismo, Jorge comentó al aire una tristísima noticia para todos y especialmente para mi: murió Edi Zunino. Edi fue el mejor jefe que tuve. Un apasionado por el periodismo. Un periodista de raza”.