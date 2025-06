Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de haber confirmado el lunes pasado que será candidata a legisladora bonaerense, Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público este sábado durante un acto del PJ que se realizó en el Anfiteatro Carlos Gomes, en la localidad correntina de Paso de los Libres. En este marco, arremetió contra el Gobierno del presidente Javier Milei al remarcar: “Es posible construir sin este grado de locura autóctona”.

La reaparición de la expresidenta -en respaldo a la postulación a gobernador del actual intendente local, Martín “Tincho” Ascúa– ocurrió en un momento clave para el peronismo, en plena reconfiguración del espacio rumbo a los comicios del 7 de septiembre en provincia de Buenos Aires y en medio del debate sobre su situación judicial, mientras se espera el fallo de la Corte Suprema en la causa Vialidad.

Apoyo a Ascúa y regreso a la escena nacional

En el encuentro, CFK formalizó su acompañamiento al jefe comunal correntino, quien lidera la fórmula peronista para disputar la gobernación. “El sábado 7 de junio, Cristina Kirchner y yo tenemos un encuentro con toda la gente decente que sueña con una Corrientes con oportunidades y sin corrupción”, anticipó Ascúa en sus redes.

La decisión de reaparecer en el interior del país buscó mostrar capacidad de movilización en un distrito estratégico para el PJ del Norte Grande. Al mismo tiempo, se dio en paralelo con el acercamiento al gobernador Axel Kicillof, con quien mantuvo dos conversaciones recientes para avanzar en una mesa política común que permita definir listas conjuntas.

En principio la también exvicepresidenta manifestó: “Me comprometí a que, cuando el partido estuviera organizado —este partido que estuvo 16 años sin elecciones internas, que estuvo más de 6 años intervenido— convocaríamos a elecciones en la cual todos los compañeros puedan ocupar lugares y espacios (…) No es poca cosa en época de tanta fragmentación política”.

“Desde que están los ´honestos´, la gente cada vez vive peor”

Asimismo, sostuvo que los 12 años de gestión kirchnerista en el país posibilitó “crear universidades en cada una de las provincias argentinas, de manera tal que no tuvieran que irse al centro del país a poder completar una carrera”, al tiempo que agregó: “Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos”.

En ese tenor, Cristina enfatizó que “también la participación de los trabajadores fue la más alta de toda la historia del PBI nacional (…) O pagarle al Fondo para que no nos digan cómo tiene que ser la política económica del país y que no nos vengan a contar del superávit. Cuéntenla completa a la historia”.

Para la titular del PJ, “fueron 12 años y medio donde la gente llegaba a fin de mes, podía ahorrar, podía tener futuro, vivía en un país mejor y era un cachito feliz cuando el fin de semana se podía ir a comer un cacho de pizza al restaurante de la esquina, y los que tenían un poco de guita podían ir a un restaurante mejor o cambiar el auto. No nos van a borrar la memoria, por más que quieran”.

Seguidamente, consideró que “lo curioso o novedoso de todo esto es que después vinieron los que dijeron que éramos los deshonestos en esos 12 años y medio… Desde que están los ´honestos´ y ´transparentes´, la gente cada vez vive peor”.

De todas maneras, se refirió a la presidencia de Alberto Fernández y opinó: “Esa derecha mafiosa y cínica en el 2015 le prometió a los argentinos que no iban a perder nada de lo que tenían, que solamente venían a cambiar lo malo… ¡Manzana! Porque volvió el Fondo…No me voy a hacer la estúpida con la esperanza de la gente cuando nos eligió en el 2019, y desgraciadamente no se estuvo a la altura”.

Admitió que “no es la primera vez en la historia de nuestro partido, en la historia del peronismo, que alguien llega en nombre de un proyecto colectivo y después lo transforma en una aventura personal. No fue la primera ni va a ser la última vez, pero tenemos que tener claro que nuestra obligación como militantes nacionales y populares es no llorar sobre la derecha derramada, sino volver a organizarnos”.

“Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta”

Después de estas declaraciones, se refirió a su postulación para diputada bonaerense: “Hace una semana anuncié oficialmente mi candidatura—ante el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, elección sumamente importante por su representación. Anuncié eso y empezaron con que “cómo va a ir” (…) cada uno tiene que estar donde mejor pueda ayudar a la organización de una construcción política que devuelva al pueblo bienestar”.

A su vez, dijo con ironía: “Salió el anuncio y se desataron los demonios, y se comenzó a pedir de todos lados que me metan presa. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Digo yo: todo esto con editoriales que dicen “está acabada”, “está acorralada”, pero si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”.

Y sentenció: “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta, pero nunca van a poder evitar que vuelva. Es el pueblo que tiene una identidad en la República y hay una clase media que quiere vivir mejor, trabajadores que quieren un mejor salario y hay gente que quiere volver a mandar a sus hijos a la universidad para que progresen porque hay movilidad social ascendente”.

CFK hizo hincapié en que “es necesario construir un proyecto nacional, pero así estamos, con gente que vota cualquier cosa en el Congreso, y ahora se los van a comer los piojos a este proyecto político, que no tiene plan económico. Es una remake bastante ineficiente de lo que fue la tablita de Martínez de Hoz, la convertibilidad de Cavallo”.

La política de Milei “tiene vencimiento”

Apuntó duramente contra el Gobierno nacional mediante la siguiente metáfora: “Es como el yogur: tiene vencimiento. La diferencia es que no trae la fecha, pero que se vence, se vence. Este nivel de endeudamiento, de destrucción, de ineficiencia, porque además son muy ineficientes en la gestión del Estado. Por lo menos hubo otras épocas y modelos donde el Ministerio de Economía tenía mucha eficiencia. Al que le quepa el sayo que se lo ponga, manga de burros y burras”.

“No hay plata, Milei, no hay dólares. Y esos que están en el colchón me parece que no te los van a sacar tampoco. En definitiva, compañeros, compañeras, compatriotas, es hora de que repensemos y replanteemos esta necesidad que tenemos los argentinos, no solamente los peronistas, de que es posible construir sin este grado de locura autóctona, e inclusive aquellos que no me dejan entrar a Estados Unidos”, lanzó.

En otro tramo de su alocuación, aseveró que “no se hace un país cerrando el CONICET, diciendo que ´si sos médico para qué estudiaste si ganás poco´, cerrando el Garrahan. Así no se hace un país. Hay que repensar un nuevo Estado más eficiente, que salga de los ministerios de cemento y vaya a la gente, para articular a las comunidades en vez de tener cientos de empleados en una oficina mirándose el ombligo”.