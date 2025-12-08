Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlan, fue entrevistado por LU12 AM680 para abordar las preocupaciones del sector, centrándose en la reforma laboral y la situación de Tierra del Fuego.

Afirmó que cuando el gobierno nacional habla de reforma laboral “miente“, ya que considera que esta es una “política económica que solo favorece a las grandes empresas”. Sostuvo que, basándose en lo visto en el DNU 70 y la Ley Base, la “política actual no aborda los problemas reales de los sectores de trabajo en Argentina, sino que está claramente dirigida a proteger los intereses de las multinacionales”.

El dirigente agregó que esta política tampoco ofrece soluciones a las PyMEs, que son las que más sufren las consecuencias de la apertura indiscriminada de importaciones.

Advirtió que el 30% de los puestos de trabajo en la industria de la isla están en riesgo con la futura reforma laboral. Recordó que la UOM fue artífice de la insistencia y prórroga de la ley que sostiene el régimen.

El secretario general enfatizó la cuestión geopolítica que hace imprescindible sostener esta industria en la isla, en un contexto donde el “cruce bioceánico es una demanda central y el territorio está en disputa no solo por recursos naturales sino por cuestiones estratégicas”.

En el Congreso de la Nación se viene el debate sobre al reforma laboral.

Señaló que el último acuerdo en la isla tiene vigencia hasta el 31 de marzo del próximo año y que, aunque el gobierno está conversando con las empresas, no ha tomado medidas resolutivas, poniendo en riesgo cerca del 30% del trabajo, sin que esto garantice el fortalecimiento del régimen.

Explicó que la demanda de trabajo se reducirá porque los teléfonos celulares, que antes ingresaba casi desarmado, ahora comenzará a ingresar con una parte importante ya producida. A esto se suma que la apertura de las importaciones y el ajuste en el bolsillo de los trabajadores—principales consumidores de esta producción—genera una destrucción del círculo virtuoso de la economía, ya que “no hay plata concretamente” para comprar.

Poder adquisitivo

El dirigente metalúrgico afirmó que el salario es el principal problema del trabajo en la Argentina y que existe un deterioro del poder adquisitivo que hace imposible que la gente tenga un salario justo, llevando a la situación de “trabajadores pobres“.

Esta situación atraviesa a todas las actividades. Criticó que el gobierno insista en reducir el déficit fiscal y la inflación basándose en el ajuste a los trabajadores.

Mencionó que las pautas salariales impuestas por la Secretaría de Trabajo Nacional (1.3% para septiembre, 1.2% para octubre, 1.1% para noviembre) están por debajo de la inflación real que en esos tres meses superó el 2% según el INDEC, lo que significa que los salarios van a seguir perdiendo.

Furlan sostuvo que la situación es gravísima, que en Argentina trabajan hombres, mujeres, chicos y jubilados, con hasta dos trabajos, y el dinero no alcanza ni siquiera para garantizar el plato de comida.