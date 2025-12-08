La separación entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich cobró fuerza mediática luego de que, en “Infama” (América TV), dieran a conocer la razón que habría provocado el final de la relación.

“Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo y él, lamentablemente, no, porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Brito) y uno con Pampita; ese fue el motivo, terminaron en buenos términos”, reveló el panelista Oliver Quiroz, remarcando que, la diferencia de deseos personales, fue clave.

Ante esto, Karina Iavícoli cuestionó el planteo de la modelo. “Pero, perdón, ¿esto lo hablaron? Porque hace nada que salían… No lo conoce a él”, manifestó, con sorpresa; Marcela Tauro sumó su visión sobre la presión del paso del tiempo. “El reloj biológico nos corre a nosotras”, dijo, mientras que, Gonzalo Sorbo, defendió la postura de la periodista: “Está bien que lo haya planteado”.

El debate se intensificó cuando Sorbo recordó un gesto reciente del empresario: “Me parece raro que él, hace poco, acá en una cámara “Infama”, dijo que le pensaba en proponerle matrimonio”. A lo que Santiago Sposato, respondió: “Está bien, pero una cosa es casarse y, otra cosa, es volver a ser papá; cuando tus hijos crecieron… Nada más garrón que volver a ser papá”.

En medio de la discusión, Quiroz aportó un comentario que abrió otra línea de especulación: “Ángel (de Brito) subió una historia, en su Instagram, donde dijo que “Roberto estaría iniciando una relación; se estaría viendo con Gisela Dulko”; sin embargo, esa versión no terminó de convencer al resto del panel.

Laura Ubfal, cerró el tema con una observación que llamó la atención: “Gisela es la íntima amiga de Milagros Brito, la exmujer de García Moritán”.

