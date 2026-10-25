No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La visita del papa León XIV a la Argentina contará con la participación de artistas de distintos géneros musicales, coros y grupos de danza que formarán parte de las actividades previstas en diferentes puntos del país. La organización dio a conocer los primeros nombres confirmados y anticipó que en los próximos días se anunciarán nuevas incorporaciones.

La propuesta artística busca acompañar el encuentro del Santo Padre con la comunidad católica y, especialmente, con los jóvenes y las familias. Según se informó, más de 600 coristas y 200 músicos participarán de las celebraciones litúrgicas.

Qué artistas participarán de la visita del papa León XIV

La programación contempla presentaciones en Claypole, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de los distintos encuentros y celebraciones.

Claypole: Abel Pintos y el Coro Cottolengo Don Orione

Ciudad de Buenos Aires: música en el Monumento de los Españoles

La previa y la misa en el Monumento de los Españoles contarán con la participación de Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Vero Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

En ese mismo lugar, durante el encuentro con jóvenes, Sofía Martínez e Ignacio Girón, estarán a cargo de la conducción. Entre los artistas confirmados están: Banuev, el Ballet Maia Roldán, Tati Domínguez, Valentino Merlo, Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Maggie Cullen y Nahuel Pennisi.

Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Valentino Merlo, entre los artistas confirmados.

Por otra parte, Agustín Day formará parte del encuentro del mundo del trabajo, también previsto en la Ciudad de Buenos Aires.

Córdoba: Jorge Rojas y Jairo, entre los artistas confirmados

La vigilia y la misa en FAdeA, en Córdoba, reunirán a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad, Jairo y Cor Mariae.

Luján: Luciano Pereyra y otros artistas

La vigilia y la misa en la Basílica Nuestra Señora de Luján tendrán como participantes a Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea, el Ballet Sumampa y Luciano Pereyra.

Una propuesta artística para la visita papal

Desde la organización agradecieron la disponibilidad de los artistas y agrupaciones que aceptaron participar de las actividades, con sus talentos al servicio de los encuentros y celebraciones.

La iniciativa busca reflejar la riqueza cultural y la diversidad de la Argentina a través de la música, el canto y la danza. Los nombres anunciados corresponden a una primera lista de participantes, que se ampliará en los próximos días.