La sorpresiva ruptura sentimental entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega a tan solo 27 días de haber pasado por el registro civil sigue generando repercusiones; durante la última entrega de “La noche de Mirtha” (El Trece), Juana Viale reaccionó con absoluto asombro frente a la noticia y no dudó en cuestionar, públicamente, la determinación tomada por la pareja.

La charla se desencadenó en el marco del debate sobre el distanciamiento, luego de que, la modelo, utilizara sus redes para difundir un comunicado oficial anunciando la disolución de su matrimonio con el músico.

Sin filtro, la conductora expresó su desconciero en diálogo con uno de sus invitados en la mesa. “Yo quiero saber, ¿cómo te separas después de 27 días de casados?”, le recriminó Viale a Marcelo Polino.

Frente a la consulta de la conductora, el periodista de espectáculos buscó matizar la situación recordando que los protagonistas acumulaban seis años de noviazgo previo a dar el “sí” ante la ley; sin embargo, la aclaración no logró convencer a la nieta de la diva, quien descartó de plano ese argumento: “No, no me jodas, pero no me digas que se desgastó la relación”.

Incomodada por la brevedad del vínculo formal, la presentadora profundizó su indagación: “¿Pero… ¿Qué pasó?”; ante esto, Polino le explicó que la propia Prandi había hecho referencia en su texto a una falta de cumplimiento en ciertas pautas de convivencia acordadas previamente.

Lejos de dar por cerrado el análisis, Viale viró el foco de la discusión hacia el esfuerzo financiero que requiere la organización de una boda, planteando con ironía que hubiese preferido postergar el desenlace: “Qué gastadero, ¿cómo vas a casarte y a los 27 días…? Yo, al menos, la estiraría un poco”.

En esta misma línea, la actriz remató su reflexión haciendo hincapié en el contexto económico actual del país: “Qué gastadero de plata al p… está todo carísimo”; para clausurar el debate con asombro, la conductora sintetizó la brevedad del matrimonio con una exclamación contundente: “¡Ni un mes!”.

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