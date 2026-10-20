Los abogados con matrícula federal habilitada eligen este martes 20 de octubre a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030. Cerca de 184.000 profesionales pueden votar en 96 centros electorales distribuidos en el país, bajo la modalidad de distrito único nacional.

Las listas están encabezadas por Alberto Biglieri, abogado administrativista y exintegrante del Consejo de la Magistratura porteño; Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López y referente de La Libertad Avanza en ese municipio; Amalia Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba; y Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata.

En Santa Cruz, los comicios comenzaron a las 9 en el Colegio Público de la Abogacía provincial, en Río Gallegos, y en el Juzgado Federal de Caleta Olivia. La presidenta de la institución, Diana Huerga Cuerva, informó que la jornada se inició con normalidad y convocó a los profesionales a participar.

Las cuatro listas que compiten por los cargos

Unidad en Defensa de la Abogacía lleva como primer candidato a Alberto Biglieri, abogado administrativista, actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y exintegrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. La lista de titulares se completa con Claudia Ester Sarmiento, Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic.

El Dr. Alberto Biglieri (consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos) y la Dra. Jimena de la Torre (consejera de la Magistratura Nacional) estuvieron en Río Gallegos este año para la inauguración del edificio del Colegio. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Abogacía por la Libertad está encabezada por Luis Alberto Palomino, concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese municipio. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación. Lo acompañan Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional presenta a Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba. Los restantes candidatos titulares son Jorge Gabriel Rizzo, Julia Tamara Toyos y Andrés Abramovich.

Abogacía Federal lleva como primer candidato a Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata e integrante de la nómina de conjueces de la Suprema Corte bonaerense. Completan la lista titular Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero.

Las cuatro agrupaciones deben cumplir con los requisitos de representación territorial y paridad de género. Entre los candidatos titulares se exige la inclusión de al menos dos mujeres, dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la alternancia de género.

Dónde votar en Santa Cruz

En la provincia hay dos centros electorales habilitados. Los abogados deben concurrir con su DNI y verificar previamente su inclusión en el padrón. En Río Gallegos en el Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz, avenida Kirchner 1951 y en Caleta Olivia en el Juzgado Federal, Rivadavia 30.

Diana Huerga Cuervo explicó cómo se desarrollaron las elecciones en Santa Cruz. Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral

La elección está destinada a los profesionales con matrícula federal que figuren en el padrón definitivo. Para consultar la habilitación, pueden ingresar a la página del Colegio Público de la Abogacía de Santa Cruz. “Es estar matriculados en la Justicia Federal y estar en el padrón que ya fue oportunamente aprobado”, explicó Huerga Cuerva al detallar los requisitos para sufragar.

La organización general corresponde al Consejo de la Magistratura de la Nación, mientras que la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) coordina los aspectos operativos junto con los colegios y asociaciones de las distintas jurisdicciones.

La advertencia por los padrones de abogados en Santa Cruz

Huerga Cuerva señaló que los registros de la provincia incluyen entre 1.900 y 2.000 profesionales, aunque advirtió que los padrones necesitan una actualización para reflejar con mayor precisión la cantidad de abogados habilitados.

Matias Solano, Elian Smith, María Cristina Riera y Javier Stoessel en la mesa donde emitió su voto Sergio Macagno. Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral

La titular del Colegio explicó que esta situación incide en el cálculo porcentual de participación, ya que la cantidad de votantes se compara con el total de personas registradas. Por ese motivo, anticipó que plantearán la necesidad de revisar los listados ante la FACA y el Consejo de la Magistratura para próximas elecciones.

La depuración permitiría contar con datos más precisos sobre la participación electoral de los abogados santacruceños.

Qué funciones cumple el Consejo de la Magistratura de la Nación

El organismo tiene responsabilidades centrales en la selección y el control de los jueces nacionales y federales. Entre sus atribuciones, organiza concursos para cubrir vacantes judiciales, eleva ternas de candidatos al Poder Ejecutivo, administra recursos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados. También interviene en los procedimientos de remoción previstos por la normativa vigente.

Biglieri votó en Capital Federal.

La elección de los representantes de la abogacía define quiénes participarán en esas decisiones durante el período 2026-2030, dentro de un Consejo integrado por distintos estamentos.

Huerga Cuerva destacó que sus funciones tienen consecuencias directas para los ciudadanos que recurren a la Justicia Federal.

“Esto quiere decir que cualquier controversia que tenga un habitante de nuestra provincia y que se sustancie en el Juzgado Federal o, bueno, cualquier controversia que tengan en el país, este órgano es quien selecciona a los jueces que van a resolver las controversias de los ciudadanos que tramiten en el Juzgado Federal”, explicó.

La dirigente también marcó una diferencia con el Consejo de la Magistratura de Santa Cruz: mientras que el organismo provincial interviene en la selección de magistrados, no cuenta con las mismas facultades disciplinarias del órgano nacional.

“Pero este Consejo de la Magistratura Nacional, además de ser el órgano que selecciona a los jueces, también es el órgano que investiga cuando hay denuncias y que tiene esa facultad de control disciplinario”, afirmó.

Cuándo se conocerán los resultados

La votación finalizará a las 18. Después del cierre, las autoridades de mesa realizarán el escrutinio provisorio y la Junta Electoral tendrá a su cargo el recuento definitivo y la proclamación de los consejeros electos.

En Santa Cruz, la presidenta del Colegio Público de la Abogacía indicó que las mesas comenzaron a funcionar en horario y que hubo profesionales que se acercaron durante las primeras horas. La expectativa era que se registraran nuevas tandas de votantes al mediodía y hacia el cierre.

Los cuatro representantes electos reemplazarán a Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. La renovación forma parte del proceso de integración periódica establecido en el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Este mes ya se eligieron los cuatro representantes del estamento judicial, mientras que resta completar una de las bancas correspondientes al sector académico y científico. La elección de los abogados constituye otra etapa de la renovación del organismo que interviene en la selección y el control de los jueces nacionales y federales.