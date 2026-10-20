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Una investigación judicial quedó abierta tras el fallecimiento de la exmodelo Marcela Ortiz (61), quien perdió la vida, en la madrugada del domingo, tras sufrir un accidente vial con su vehículo en la zona de Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre.

El episodio ocurrió en la intersección de Deán Funes y Seguí, donde el Renault Sandero que conducía la mujer despistó y terminó volcado en el interior de una zanja.

Pese a la pronta llegada de los médicos y a los intentos de reanimación cardiopulmonar sobre la víctima, el personal de emergencias terminó constatando su deceso en el mismo lugar.

La causa fue caratulada en forma preventiva como “averiguación de causales de muerte” por la UFI de Benavídez.

Dado que la exmodelo padecía afecciones cardíacas previas y venía de adquirir medicamentos minutos antes del hecho, los peritos aguardan el resultado de la autopsia para definir si sufrió una descompensación de salud antes de perder el control del automóvil.

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