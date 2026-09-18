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La organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina abrió la preinscripción para quienes quieran sumarse como voluntarios durante las actividades que se desarrollarán en noviembre.

El Pontífice visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La convocatoria busca reunir colaboradores para acompañar la organización y recibir a los miles de peregrinos que participarán del acontecimiento.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca vivir la visita papal desde el encuentro, la fraternidad y el servicio, en línea con el mensaje de León XIV en Magnifica Humanitas.

Quiénes pueden ser voluntarios

La convocatoria está destinada a argentinos o personas con residencia en Argentina que tengan entre 18 y 65 años cumplidos al 8 de octubre de 2026.

La preinscripción no significa una asignación automática a un área de servicio. La tarea que eventualmente se asigne dependerá de las necesidades de la organización, el perfil de cada postulante y su disponibilidad.

Además, la participación en las instancias de formación será obligatoria y algunos servicios podrán requerir disponibilidad antes de las jornadas principales.

Dónde se podrá colaborar

Los voluntarios podrán postularse para prestar servicio en distintas sedes vinculadas con la visita: Buenos Aires, Luján y Córdoba.

La organización contempla diferentes franjas horarias y tareas, de acuerdo con las necesidades de cada sede. También existen posibilidades de colaborar en actividades previas relacionadas con el armado de kits, preparación de eventos y logística.

Qué documentación hay que presentar

Antes de comenzar el formulario de preinscripción, los interesados deberán tener preparados algunos archivos que serán solicitados al finalizar el proceso.

Se requiere:

-Una copia del DNI, con frente y dorso en archivos separados.

-Una foto actual del rostro, de frente, sola, con fondo claro y sin anteojos de sol ni gorra, que será utilizada para la credencial.

-El Certificado Único de Discapacidad (CUD), de manera opcional, en caso de contar con él y querer informarlo.

Los archivos deben estar en formato JPG, PNG o PDF, según corresponda. La plataforma advierte que la preinscripción no permite guardar un borrador, por lo que se recomienda tener la documentación preparada antes de comenzar.

Cómo hacer la preinscripción

El formulario está disponible en el sitio oficial habilitado por la Conferencia Episcopal Argentina para la visita apostólica,

La convocatoria permanece abierta hasta el 8 de octubre de 2026, fecha en la que los postulantes deberán tener entre 18 y 65 años cumplidos para poder participar.